В РФ оценили призыв раскрыть беседу Зеленского и Путина

Пушков оценил требования опубликовать стенограммы переговоров Зеленского с Путиным

«На Украине решили, как всегда, перенять американский опыт публикации стенограмм закрытых переговоров и требуют от Зеленского опубликовать текст его переговоров с Путиным», — написал Пушков в Twitter.

Сенатор считает, что Зеленский не пойдет на такой шаг, «иначе станет заложником националистов, популистов и прочей невменяемой публики».

Ранее украинцы призвали Владимира Зеленского опубликовать стенограммы всех телефонных разговоров с Владимиром Путиным.

Напомним, демократы в Конгрессе США начали процедуру импичмента обвиненного в шантаже Украины Дональда Трампа . Чтобы опровергнуть претензии в адрес американского лидера, Белый дом опубликовал стенограмму июльского разговора Трампа с Зеленским.

В Кремле в этой связи выражали надежду, что отношения России и США не дойдут до публикации стенограмм телефонных разговоров лидеров, которые обычно носят секретный характер.