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Пушков оценил требования опубликовать стенограммы переговоров Зеленского с Путиным 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 94 34 минуты назад
В РФ оценили призыв раскрыть беседу Зеленского и Путина
Фото: © Global Look Press / РИА Новости
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал петиции с требованием к президенту Украины Владимиру Зеленскому опубликовать стенограммы переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
«На Украине решили, как всегда, перенять американский опыт публикации стенограмм закрытых переговоров и требуют от Зеленского опубликовать текст его переговоров с Путиным», — написал Пушков в Twitter.
Сенатор считает, что Зеленский не пойдет на такой шаг, «иначе станет заложником националистов, популистов и прочей невменяемой публики».
Ранее украинцы призвали Владимира Зеленского опубликовать стенограммы всех телефонных разговоров с Владимиром Путиным.
Напомним, демократы в Конгрессе США начали процедуру импичмента обвиненного в шантаже Украины Дональда Трампа. Чтобы опровергнуть претензии в адрес американского лидера, Белый дом опубликовал стенограмму июльского разговора Трампа с Зеленским.
В Кремле в этой связи выражали надежду, что отношения России и США не дойдут до публикации стенограмм телефонных разговоров лидеров, которые обычно носят секретный характер.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что публикация стенограммы переговоров лидеров показала опасность ведения переговоров с Вашингтоном.
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Комментарии1
Политика , В мире , Украина , Владимир Зеленский , Алексей Пушков , Мария Захарова , Дональд Трамп , Владимир Путин , МИД , Совет Федерации , Конгресс США
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