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Анонсировано турне Помпео по Европе для борьбы с влиянием России 

Деловая газета «Взгляд» 56 минут назад
Госсекретарь США Майк Помпео в начале октября отправится в турне по Европе, целью его поездки станет борьба с влиянием России.
Лавров обратил внимание Помпео на неприемлемость ситуации с визами США 
Согласно данным заявления Госдепа, 1 октября Помпео прибудет в Италию, где проведет встречу с президентом Серджио Маттареллой, премьер-министром Джузеппе Конте и главой МИД Италии Луиджи Ди Майо. Также он посетит родину своих предков — Абруццо, передает «Интерфакс».
На следующий день госсекретарь США выступит с речью в Ватикане на симпозиуме и встретится с папой римским Франциском.
После этого Помпео отправится Черногорию, где проведет встречу с президентом и премьером страны, а также министром иностранных дел.
Кроме того, он также посетит Северную Македонию. Там запланированы переговоры с президентом и премьером. Заключительной страной поездки станет Греция. Там госсекретарь также пообещается с премьером, главой МИД и министром обороны.
По информации западных СМИ, во время встреч Помпео будет предпринимать меры, направленные на борьбу с влиянием России. Как сообщил высокопоставленный представитель США, в Черногории и Северной Македонии «мы будем обсуждать попытки России посеять здесь противоречия».
Ранее на полях Генассамблеи ООН прошла встреча Помпео и главы МИД России Сергея Лаврова.
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Комментарии19
Политика , Видео , США
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