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Кремль опроверг слова Саакашвили о возврате к СССР 

360tv.ru + ещё 15 1 час назад
Кремль опроверг слова Саакашвили о возврате к СССР
Фото: 360tv.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг заявление экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о желании Путина воссоздать Советский Союз.
Лидер украинской партии «Движение новых сил», без указания источников информации, заявил, что Владимир Путин к 2024 году, окончанию его президентского срока, намерен присоединить к России Грузи, Армению, Белоруссию, Молдавию и большую часть Украины. Ради реализации этого плана эти страны должны будут объявить о своем нейтралитете, что ослабит лидеров этих государств.
Саакашвили указал, что уже сейчас российские дипломаты ведут с грузинскими властями переговоры о нейтральном статусе Грузии, который воспрепятствует вхождению Тбилиси в НАТО и ЕС.
На просьбу подтвердить эти сведения Дмитрий Песков ответил РИА «Новости»: «Нет, таких планов нет».
Официальный представитель Кремля также опроверг переговоры о нейтральном статусе Грузии, которые якобы ведет Москва.
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Комментарии6
Политика , Дмитрий Песков , Михаил Саакашвили , Владимир Путин , ЕС , НАТО , РИА Новости , Грузия
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