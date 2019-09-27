Песков ответил на слова Саакашавили о планах России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о том, что Россия якобы «планирует» воссоздать Советский Союз к 2024 году. На слова грузинского политика представитель Кремля отреагировал в пятницу, 27 сентября.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что, по мнению Саакашвили, у РФ якобы есть планы заново отстроить СССР, связанные с объединением Армении, Грузии, Белоруссии, Молдавии и части Украины за исключением Западной.
По данным Пескова, у Москвы таких планов нет. Об этом пишет РИА Новости.