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Песков ответил на слова Саакашавили о «планах» России воссоздать СССР 

Вечерняя Москва + ещё 3 1 час назад
Песков ответил на слова Саакашавили о планах России
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о том, что Россия якобы «планирует» воссоздать Советский Союз к 2024 году. На слова грузинского политика представитель Кремля отреагировал в пятницу, 27 сентября.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что, по мнению Саакашвили, у РФ якобы есть планы заново отстроить СССР, связанные с объединением Армении, Грузии, Белоруссии, Молдавии и части Украины за исключением Западной.
По данным Пескова, у Москвы таких планов нет. Об этом пишет РИА Новости.
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Политика , В мире , Кавказ , Конфликты , СНГ , Украина , Дмитрий Песков , Михаил Саакашвили , РИА Новости , Грузия
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