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Лавров рассказал Помпео о бесполезности американских санкций 

Lenta.ru + ещё 12 1 час назад
Лавров рассказал Помпео о бесполезности санкций
Фото: ТАСС
Попытки США давить на Россию с помощью экономических санкций тщетны. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров на встрече с госсекретарем США Майком Помпео на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает РИА Новости.
«Отмечена тщетность попыток санкционного и любого иного давления на нашу страну, которые лишь подрывают перспективы двустороннего взаимодействия в интересах решения ключевых мировых проблем и расшатывают глобальную безопасность», — цитирует агентство заявление дипломатического ведомства.
При этом Лавров подчеркнул, что российская сторона готова к диалогу с Соединенными Штатами в различных сферах, но только на основе уважения к интересам друг друга.
Дипломаты обсудили ситуацию на Корейском полуострове, в Афганистане, в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. Еще одной затронутой в обсуждении темой стал конфликт на Украине: Лавров выразил надежду на то, что новые Украинские власти вернутся к выполнению Минских соглашений. Встреча продлилась всего около 50 минут, с журналистами оба представителя общаться не стали.
25 сентября сообщалось, что российский министр предложил перенести международные мероприятия, такие, как Генассамблея ООН, на более надежные площадки вместо США. Причиной для такого заявления стало то, что десяти членам российской делегации не выдали американские визы
До этого Лавров «поблагодарил» Соединенные Штаты за то, что ему выдали визу для участия в сессии Генассамблеи ООН. Он назвал «самым настоящим позором» действия державы, «которая пытается изобразить из себя истину в последней инстанции».
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Комментарии
Политика , США , Сергей Лавров , Генассамблея ООН , МИД , РИА Новости , Нью-Йорк
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