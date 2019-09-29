В МИД назвали опасным ведение переговоров с США

Захарова назвала опасным ведение переговоров с США после публикации разговора Трампа

Публикация стенограммы телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского показала, что вести переговоры с Вашингтоном опасно. Данное действие США меняет форму отношений между государствами, заявила в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Я согласна со многими оценками, что это [публикация стенограммы разговора Трампа и Зеленского], безусловно, меняет картину, и даже не картину, а, наверное, форму отношений между государствами, между странами, между лидерами, между политиками. Потому что теперь, вот уже как, наверное, третий день после этого скандала, все понимают, что звонить в Вашингтон, вести переговоры, встречаться — опасно", — сказала она в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

Захарова считает, что публикация телефонного разговора может стать уроком украинскому лидеру и тем самым повлиять на ситуацию в стране.

"Если этот урок, а это колоссальный политический урок, он [Зеленский] воспримет правильно, а на это у меня есть большая надежда, то вообще вся ситуация на Украине может пойти по-другому", — сказала она.

При этом Захарова подчеркнула, что Зеленскому необходимо переоценить роль Соединенных Штатов в ситуации на Украине.

"Вот точно так же, как по щелчку, могут просто слить всю политику украинскую, как это и было сделано, — демократы же. Потому что за этим стоят, конечно, демократы, вот точно так же Украину как государство американский истеблишмент может слить ровно в тот момент, когда это будет удобно и нужно", — пояснила официальный представитель МИД РФ.

Захарова также отметила, что президент Украины должен полагаться на профессионализм.

"Не на лозунги и не на те пиар-акции, к которым его подводят и подводили даже сейчас, вот эти пули, вот эта вся мишура, которая сопровождала деятельность Порошенко, а ставка на профессионализм", — пояснила она.

Как утверждали политические оппоненты президента США, американский лидер во время этого звонка пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву, что вызвало крупный скандал в Вашингтоне. После публикации стенограммы выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского начала расследования в отношении Хантера Байдена в обмен на финансовую и военную помощь Соединенных Штатов Украине.