Трамп толкает Зеленского в объятия Путину

«Я надеюсь, что и президент Путин сможете встретиться и решить вашу проблему» — на этих словах Трампа , прозвучавших во время его встречи с украинским президентом Зеленским в Нью-Йорке , лицо последнего комично перекосилось. Дональд Трамп не дал своему визави возможности ответить на этот пассаж, впрочем, и желания такого Зеленский не проявил. Сигнал был более чем недвусмысленным, и пространства для дискуссии не оставлял.

У Дональда Трампа к Украине — вполне утилитарный интерес, который имеет прямое отношение к шансам его, Трампа, переизбраться в 2020 году. Первая тема — прогресс в мирном урегулировании на востоке Украины, вторая — компромат на главного политического конкурента действующего президента Джо Байдена . Причем с точки зрения Дональда Трампа, эти две темы, несмотря на кажущуюся разность — здесь вопрос войны и мира, а там — политическая конкуренция — равны.

Американская администрация откровенно подталкивает Киев делать шаги к миру. США до предела накалили ситуацию на Ближнем Востоке, где у Штатов есть обширные интересы — начиная с вопросов энергетической политики и цен на нефть и заканчивая борьбой за влияние на арабские страны с наступающим Китаем , — но нет видимых успехов. Нет их и на других фронтах — по северокорейскому кризису или запуске деструктивных процессов в России на фоне санкций. Однако же Дональду Трампу нужна крупная внешнеполитическая победа. Он должен продемонстрировать свою эффективность не просто как американский президент, при котором «Америка чувствует себя хорошо», но как лидер свободного мира. Американцы к этому привыкли, и Трамп не может игнорировать эти ожидания.

Победа нужна здесь и сейчас. И Украина, с которой США, как государство, не связывают жизненные интересы, подходит на эту роль как нельзя лучше. Трамп любит говорить, что Крым отошел к России при экс-президенте Обаме. Крым запустил войну между Украиной и Россией, и, логично, что Трамп должен победно исправить то, что сделал его предшественник, еще раз подчеркнув разницу между ним и кандидатом от демократов, кто бы им ни был.

С увольнением Джона Болтона с поста советника по нацбезопасности, самого агрессивного из ястребов американской администрации, Дональд Трамп готов примерять на себя тогу миротворца. И в случае с Украиной, на которые Штаты имеют несомненное влияние, шансов на это гораздо больше, чем, скажем, в случае с двумя Кореями, где Вашингтону приходится неравно конкурировать за влияние с соседним Китаем.

Владимир Зеленский действительно оказался в крайне сложной ситуации. Мало того, что его понуждают к миру ближайшие союзники — США, Германия и Франция, так ведь он и сам обещал этот мир в ходе своей предвыборной кампании. И любые попытки избежать навязываемого ему крупными игроками сценария ведет к неизбежному падению рейтинга и скорому политическому забвению.

Немаловажен и экономический аспект проблемы. В отсутствие действующей программы кредитования от МВФ , Украина стремительно наращивает госдолг, продавая гривневые и валютные еврооблигации западным инвестиционным фондам с крайне высокой доходностью — едва ли не самой высокой в мире. На этом фоне на протяжении последних нескольких месяцев укрепляется гривна, вызывая неподдельное изумление у наблюдателей. Спекулятивный капитал льется на Украину рекой. Эти деньги не идут в экономику, но идут преимущественно на погашение старых займов. Как раз в эти месяцы Украина проходит пиковые выплаты по внешним обязательствам.

Уже к концу года, прогнозируют эксперты, гривна вновь покатится вниз. От того, насколько стремительным будет падение, во много зависит рейтинг Владимира Зеленского и его политической силы. И во многом этот рейтинг находится в руках у США, самого крупного «акционера» МВФ и родины крупнейших инвестфондов — владельцев украинского госдолга.

При этом Зеленский сам отрезал себе пути к отступлению. Публикация стенограммы разговора американского и украинского президентов, который состоялся в июле этого года, должна была стать бомбой для Трампа, но стала таковой для Зеленского. «Нашим крупнейшим партнером должен быть ЕС , но на деле США — гораздо важнее… Соединенные Штаты очень много делают для Украины. Гораздо больше ЕС, особенно в том, что касается санкций против России» — говорит Зеленский, вторя словам Трампа о том, что Европа недостаточно помогает Украине. В Евросоюзе уже отреагировали на эти слова Зеленского, обижено заявив, что Украине оказывается «беспрецедентная поддержка», и вообще, помощь привязана к реформам, которые осуществляет Украина: нет реформ — нет и денег. Вполне очевидно, что при следующей встрече Владимира Зеленского с Ангелой Меркель Эммануэлем Макроном , будет меньше искренних улыбок.

Владимира Зеленского откровенно заставляют сделать ставку. Слить компромат на сына Джо Байдена, который получал деньги от украинской нефтегазодобывающей компании Burisma с сомнительной репутацией, и запустить большой и опасный проект по мирному урегулированию. В этом случае Зеленский сможет заручиться поддержкой США и России здесь и сейчас.