Названо условие возобновления авиасообщения с Грузией

Лавров допустил возобновление авиасообщения между Россией и Грузией

Авиасообщение между Россией и Грузией может быть возобновлено в случае более конструктивной позиции Тбилиси по отношению к Москве. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, передает РИА Новости.

По словам Лаврова, решение принималось как временная мера.