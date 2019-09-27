Названо условие возобновления авиасообщения с Грузией

Авиасообщение между Россией и Грузией может быть возобновлено в случае более конструктивной позиции Тбилиси по отношению к Москве. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, передает РИА Новости.
По словам Лаврова, решение принималось как временная мера.
«Мы эту меру отменим, когда нормализуется ситуация, и когда в грузинском руководстве осознают необходимость такие проявления пресекать», — сказал он, добавив, что сам был был не против возобновления воздушного сообщения между странами.