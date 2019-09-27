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Лавров допустил возобновление авиасообщения между Россией и Грузией 

Lenta.ru + ещё 4 46 минут назад
Названо условие возобновления авиасообщения с Грузией
Фото: РИА Новости
Авиасообщение между Россией и Грузией может быть возобновлено в случае более конструктивной позиции Тбилиси по отношению к Москве. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, передает РИА Новости.
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По словам Лаврова, решение принималось как временная мера.
«Мы эту меру отменим, когда нормализуется ситуация, и когда в грузинском руководстве осознают необходимость такие проявления пресекать», — сказал он, добавив, что сам был был не против возобновления воздушного сообщения между странами.
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Политика , Кавказ , Грузия , Москва , Тбилиси
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