В России оценили позицию Лукашенко по Крыму

Сенатор от крымского региона Ольга Ковитиди назвала закономерной позицию белорусского президента Александра Лукашенко по Крыму.
Ранее Лукашенко заявил, что Украина уже не вернет Крым, который воссоединился с Россией по итогам проведенного референдума, обратно в свой состав, поскольку этот вопрос закрыт раз и навсегда.
"Это заявление является закономерным. Более того, я уверена, что к подобной позиции присоединятся и другие государства, которые исповедуют демократические принципы и понимают, что нормы международного права в части защиты прав человека, прав народа на самоопределение носят не только декларативный характер, но и являются формами прямого действия", — сказала РИА Новости Ковитиди.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".