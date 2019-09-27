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Сенатор назвала закономерной позицию Лукашенко по Крыму 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
В России оценили позицию Лукашенко по Крыму
Фото: РИА Новости
Сенатор от крымского региона Ольга Ковитиди назвала закономерной позицию белорусского президента Александра Лукашенко по Крыму.
Ранее Лукашенко заявил, что Украина уже не вернет Крым, который воссоединился с Россией по итогам проведенного референдума, обратно в свой состав, поскольку этот вопрос закрыт раз и навсегда.
"Это заявление является закономерным. Более того, я уверена, что к подобной позиции присоединятся и другие государства, которые исповедуют демократические принципы и понимают, что нормы международного права в части защиты прав человека, прав народа на самоопределение носят не только декларативный характер, но и являются формами прямого действия", — сказала РИА Новости Ковитиди.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Комментарии
Политика , СНГ , Ольга Ковитиди , Александр Лукашенко , ООН , РИА Новости , Республика Крым
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