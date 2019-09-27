В России оценили позицию Лукашенко по Крыму

Сенатор назвала закономерной позицию Лукашенко по Крыму

Ранее Лукашенко заявил, что Украина уже не вернет Крым, который воссоединился с Россией по итогам проведенного референдума, обратно в свой состав, поскольку этот вопрос закрыт раз и навсегда.

"Это заявление является закономерным. Более того, я уверена, что к подобной позиции присоединятся и другие государства, которые исповедуют демократические принципы и понимают, что нормы международного права в части защиты прав человека, прав народа на самоопределение носят не только декларативный характер, но и являются формами прямого действия", — сказала РИА Новости Ковитиди.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.