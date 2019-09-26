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Посол в США высказался насчет новых санкций против России 

Газета.Ru 1 час назад
Посол в США высказался насчет новых санкций
Фото: РИА Новости
Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов дал комментарий по поводу новых санкций в отношении России, передает РИА "Новости".
Он сообщил, что между российской и американскими сторонами по линии министерства обороны сейчас ведется активный диалог по проблеме сирийского урегулирования.
"И в этих условиях опять какие-то новые санкции. Непонятно, чего хотят добиться", — сказал Антонов.
Посол также отметил, что эти ограничительные меры "просто бесполезны".
"Жизнь уже показала", — заключил в этой связи Антонов.
Ранее США ввели санкции против трех граждан России, одной российской компании и пяти судов. Власти США считают, что они участвуют в схеме уклонения от санкций, которые направлены на облегчение доставки авиатоплива ВС России в Сирии.
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Политика , Анатолий Антонов , Министерство обороны , РИА Новости , США
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