Посол в США высказался насчет новых санкций против России

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов дал комментарий по поводу новых санкций в отношении России , передает РИА "Новости".

Он сообщил, что между российской и американскими сторонами по линии министерства обороны сейчас ведется активный диалог по проблеме сирийского урегулирования.

"И в этих условиях опять какие-то новые санкции. Непонятно, чего хотят добиться", — сказал Антонов.

Посол также отметил, что эти ограничительные меры "просто бесполезны".

"Жизнь уже показала", — заключил в этой связи Антонов.

Ранее США ввели санкции против трех граждан России, одной российской компании и пяти судов. Власти США считают, что они участвуют в схеме уклонения от санкций, которые направлены на облегчение доставки авиатоплива ВС России в Сирии.