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Лавров обсудил с президентом Кипра развитие двусторонних отношений 

ТАСС 1 час назад
Лавров провел переговоры с президентом Кипра
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Кипра Никос Анастасиадис обсудили в четверг на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН развитие двустороннего сотрудничества, а также ситуацию в Восточном Средиземноморье. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.
"В ходе беседы были рассмотрены нынешнее состояние и перспективы развития российско-кипрских отношений в различных областях, — отметили в министерстве. — Стороны сверили часы по ряду международных и региональных вопросов, представляющих взаимный интерес, включая кипрское урегулирование и ситуацию в Восточном Средиземноморье".
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Политика , Сергей Лавров , Никос Анастасиадис , Генассамблея ООН , МИД , Кипр
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