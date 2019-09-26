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Названа ответная мера Москвы на визовый скандал с США 

Рамблер 29 минут назад
Визовый скандал с США получил продолжение
Фото: РИА Новости
Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков рассказал об ответных мерах на невыдачу американских виз российским делегатам для участия в Генассамблее ООН и конференции по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
В интервью изданию «Международная жизнь» Рябков заявил, что в качестве ответной меры Россия поставила вопрос о переносе заседаний Первого комитета Генассамблеи ООН и Комиссии по разоружению из США.
«В отношении ответных мер, мы в практической плоскости уже поставили вопрос о том, чтобы заседания, например, Первого комитета генеральной Ассамблеи ООН, Комиссии по разоружению — есть такой орган — проводились бы не в Нью-Йорке, не на территории США», — рассказал замглавы МИД.
Рядков отметил, что «от этого американского высокомерия, переходящего в абсолютно недостойный фарс» страдает не только Россия.
По словам замминистра, США не только игнорируют свои обязательства как страны, разместившей у себя штаб-квартиру ООН, но и переходят на «новое качество пренебрежения любыми нормами».
Накануне, комментируя невыдачу виз российской делегации в ООН, глава МИД России Сергей Лавров пообещал США «сделать сюрприз».
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Комментарии6
Политика , Сергей Рябков , Сергей Лавров , Генассамблея ООН , МИД , ООН , Москва , США
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