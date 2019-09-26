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Стало известно о тайном толстом телефоне Путина 

Lenta.ru 56 минут назад
Стало известно о тайном толстом телефоне Путина
Фото: Reuters
Для телефонных переговоров вне своего кабинета президент России Владимир Путин использует не простой мобильник, а специальный — он толще и в нем предусмотрено несколько уровней защиты. Об этом в интервью газете «Московский комсомолец» сообщил информированный источник в Кремле.
«Предусмотрено несколько уровней защиты, в том числе от искажения сигнала и прослушки. Вероятность того, что официальный разговор глав двух держав будет перехвачен — нулевая. Вообще спецсвязь ФСО [Федеральная служба охраны] пользуется военными спутниками. Сигнал (даже если его кто-то поймает) зашифрован с использованием секретных разработок. На расшифровку потребуется не один год», — рассказал собеседник газеты.
Источник издания в Кремле также уточнил, что общение иностранных политиков с российским лидером всегда происходит с переводчиком и организуется через специальные дипломатические каналы — так прописано в протоколе.
В мае сообщалось, что для Владимира Путина сделали эксклюзивные часы в виде кремлевских курантов. Их презентовал российский бренд Caviar. В компании отметили, что для президента всегда «зарезервирован экземпляр под номером один».
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Политика , Владимир Путин , Администрация Президента РФ , Федеральная служба охраны , Московский комсомолец
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