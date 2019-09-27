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Россия предложила лишить США заседаний Генассамблеи ООН 

Lenta.ru + ещё 4 29 минут назад
Россия предложила лишить США заседаний ООН
Фото: РИА Новости
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков предложил проводить заседания Первого комитета Генеральной ассамблеи ООН по вопросам разоружения за пределами США. Его слова приводит журнал «Международная жизнь».
Замминистра пояснил, что такие меры могут стать ответом на невыдачу американских виз членам российской делегации в ООН. По его словам, Россия уже внесла предложение о переносе заседаний из Нью-Йорка и ждет ответа других членов международного сообщества.
Рябков назвал отказ США выдать визы «абсолютно недостойным фарсом» и подчеркнул, что от «американского высокомерия» страдает не только Россия.
«Это новое качество пренебрежения любыми нормами, новый американский антирекорд в плане собственного позиционирования на международной арене», — сказал дипломат.
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Политика , В мире , США , Сергей Рябков , Генассамблея ООН , ООН
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