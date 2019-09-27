Россия предложила лишить США заседаний ООН

Россия предложила лишить США заседаний Генассамблеи ООН

Замминистра пояснил, что такие меры могут стать ответом на невыдачу американских виз членам российской делегации в ООН . По его словам, Россия уже внесла предложение о переносе заседаний из Нью-Йорка и ждет ответа других членов международного сообщества.

Рябков назвал отказ США выдать визы «абсолютно недостойным фарсом» и подчеркнул, что от «американского высокомерия» страдает не только Россия.