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В МИДе прокомментировали новые санкции США против России 

Говорит Москва + ещё 5 46 минут назад
В МИДе прокомментировали новые санкции США
Фото: РИА Новости
Замминистра иностранных дел Сергей Вершинин назвал неприемлемыми меры против трёх граждан России, которые работают на компанию «Совфрахт».
По словам дипломата, «это продолжение старой американской политики, которая основана на односторонних санкциях».
Сегодня США ввели ограничительные меры против пяти российских судов за нарушение режима по Сирии. Также санкции введены против трёх физических лиц и одного юридического. Речь идёт о сотрудниках «Совфрахта» и компании Maritime Assistance LLC. Вашингтон считает, что представители России содействовали доставке авиатоплива в арабскую республику.
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Политика , Армия , Конфликты , Оружие , Сергей Вершинин , МИД , США
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