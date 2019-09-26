В МИДе прокомментировали новые санкции США против России

Замминистра иностранных дел Сергей Вершинин назвал неприемлемыми меры против трёх граждан России , которые работают на компанию «Совфрахт».

По словам дипломата, «это продолжение старой американской политики, которая основана на односторонних санкциях».

Сегодня США ввели ограничительные меры против пяти российских судов за нарушение режима по Сирии. Также санкции введены против трёх физических лиц и одного юридического. Речь идёт о сотрудниках «Совфрахта» и компании Maritime Assistance LLC. Вашингтон считает, что представители России содействовали доставке авиатоплива в арабскую республику.