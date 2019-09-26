Бывший глава ДНР возглавил администрацию Элисты

Временно исполняющим обязанности главы администрации Элисты избран экс-глава Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрий Трапезников, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.
"Сегодня на заседании Элистинского городского собрания был избран врио главы администрации Элисты. Им стал Дмитрий Викторович Трапезников. Ранее он возглавлял ДНР. Дата конкурса на должность главы администрации будет известна позже", — сказал собеседник.
С 2016 года Трапезников являлся заместителем председателя Совета министров ДНР. С 31 августа по 7 сентября 2018 года исполнял обязанности главы ДНР после гибели Александра Захарченко в результате теракта.