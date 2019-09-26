Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экс-глава ДНР получил работу в России 

Рамблер + ещё 5 37 минут назад
Бывший глава ДНР нашел работу в России
Фото: РИА Новости
Депутаты городского собрания Элисты утвердили и.о. главы города бывшего и.о. главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрия Трапезникова.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию города, кандидатура Трапезникова была рекомендована главой Калмыкии Бату Хасиковым.
Трапезников родился 12 апреля 1981 году в Краснодаре, учился в Донецке. С 2010 по 2012 годы работал первым замглавы Петровского районного совета в городе Донецке. В 2014 году был назначен главой администрации Тельмановского района ДНР, в 2015 — первым замруководителя администрации главы ДНР, в 2016 году — зампредседателя совета министров ДНР.
31 августа 2018 года после покушения на главу ДНР Александра Захарченко был назначен временно исполняющим обязанности главы ДНР.
Трапезников имеет звание полковника вооруженных сил ДНР.
Звезда Playboy возглавит пресс-службу мэрии
Политика , Александр Захарченко , РИА Новости , Республика Калмыкия , Элиста
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: США наказали РФ за действия в Сирии
Пока вы не уснули: США наказали РФ за действия в Сирии3
США наказали Россию за действия в Сирии
США наказали Россию за действия в Сирии529
Лукашенко решил судьбу Крыма
Лукашенко решил судьбу Крыма770
Умерла лечившаяся на деньги Жанны Фриске девочка
Умерла лечившаяся на деньги Жанны Фриске девочка13
Пока вы спали: «Вы не знаете, как это страшно на самом деле»
Пока вы спали: «Вы не знаете, как это страшно на самом деле»18
Видео
«Ужасное преступление»: письма Клинтон «нашли» на Украине
01:34
«Ужасное преступление»: письма Клинтон «нашли» на Украине
В мире Статьи
Робот Atlas научился акробатическим трюкам
00:35
Робот Atlas научился акробатическим трюкам
Наука и техника
Умер Жак Ширак
00:19
Умер Жак Ширак
В мире
​«Паника, давка и крики»: пассажиры о ЧП с Boeing 767
03:52
​«Паника, давка и крики»: пассажиры о ЧП с Boeing 767
Происшествия
«Нереально»: В НАТО ответили Путину
01:04
«Нереально»: В НАТО ответили Путину
Армия Войска
«Зеленский это Порошенко 2.0»
01:30
«Зеленский это Порошенко 2.0»
Общество
Илон Маск ответил на приглашение в Краснодар
02:05
Илон Маск ответил на приглашение в Краснодар
Общество
Ответ грядет: Лавров пообещал «сделать сюрприз» США
00:43
Ответ грядет: Лавров пообещал «сделать сюрприз» США
Политика США
Шатунову грозит «огромная опасность»
04:11
Шатунову грозит «огромная опасность»
Шоу-бизнес
Измайловский Кремль загорелся в Москве
00:29
Измайловский Кремль загорелся в Москве
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение