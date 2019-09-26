Бывший глава ДНР нашел работу в России

Экс-глава ДНР получил работу в России

Депутаты городского собрания Элисты утвердили и.о. главы города бывшего и.о. главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрия Трапезникова.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию города, кандидатура Трапезникова была рекомендована главой Калмыкии Бату Хасиковым.

Трапезников родился 12 апреля 1981 году в Краснодаре, учился в Донецке. С 2010 по 2012 годы работал первым замглавы Петровского районного совета в городе Донецке. В 2014 году был назначен главой администрации Тельмановского района ДНР, в 2015 — первым замруководителя администрации главы ДНР, в 2016 году — зампредседателя совета министров ДНР.

31 августа 2018 года после покушения на главу ДНР Александра Захарченко был назначен временно исполняющим обязанности главы ДНР.

Трапезников имеет звание полковника вооруженных сил ДНР.