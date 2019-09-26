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Россия будет содействовать началу переговоров между США и талибами 

ТАСС + ещё 2 29 минут назад
Россия посодействует переговорам между США и талибами
Фото: РИА Новости
Москва будет работать над тем, чтобы переговоры между представителями США и радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) возобновились как можно скорее. Об этом заявил в четверг журналистам спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.
Отвечая на вопрос о возможных сроках начала таких переговоров, дипломат отметил, что пока "понимания по времени и дате нет".
"Но желание возобновлять переговоры есть, — подчеркнул он. — Будем вместе работать, содействовать тому, чтобы это произошло как можно быстрее".
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Политика , Азия , Ближний Восток , В мире , США , Замир Кабулов , МИД , Талибан , Москва
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