Зеленский попросил Лукашенко помочь с нефтью

Лукашенко рассказал о попросившем помощи Зеленском

«Недавно позвонил Зеленский и сказал, что во время уборочной кампании Россия прекратила поставки нефтепродуктов в Украину, и попросил помочь», — сказал Лукашенко на встрече с представителями украинских СМИ.

По словам президента, он обсудил этот вопрос с руководством НПЗ, после чего предприятие перенесло сроки ремонта ради поставки нефтепродуктов на Украину.

«Мы все сделали, чтобы Украина получила необходимые ей нефтепродукты. Если говорить о мерах доверия, то это и была одна из таких мер», — добавил он.

Ранее 26 сентября Лукашенко заявил, что Белоруссия ведет поиск альтернативного поставщика нефти не для того, чтобы надавить на Россию. По словам президента, Минск вынужден пойти на такие меры, в том числе из-за налогового маневра в нефтяной сфере в России.

В середине апреля Белоруссия пожаловалась на низкое качество нефти, поступающей по трубопроводу «Дружба» из России. Из-за этого поставки в Европу были приостановлены. Ущерб России оценивается в миллиарды долларов. К настоящему моменту трубопровод полностью очищен.