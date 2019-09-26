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Лукашенко рассказал о попросившем помощи Зеленском 

Lenta.ru + ещё 1 26 минут назад
Зеленский попросил Лукашенко помочь с нефтью
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что перенес сроки планового ремонта Мозырского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) по просьбе своего украинского коллеги Владимира Зеленского. Слова белорусского лидера приводит агентство «Интерфакс».
«Недавно позвонил Зеленский и сказал, что во время уборочной кампании Россия прекратила поставки нефтепродуктов в Украину, и попросил помочь», — сказал Лукашенко на встрече с представителями украинских СМИ.
По словам президента, он обсудил этот вопрос с руководством НПЗ, после чего предприятие перенесло сроки ремонта ради поставки нефтепродуктов на Украину.
«Мы все сделали, чтобы Украина получила необходимые ей нефтепродукты. Если говорить о мерах доверия, то это и была одна из таких мер», — добавил он.
Ранее 26 сентября Лукашенко заявил, что Белоруссия ведет поиск альтернативного поставщика нефти не для того, чтобы надавить на Россию. По словам президента, Минск вынужден пойти на такие меры, в том числе из-за налогового маневра в нефтяной сфере в России.
В середине апреля Белоруссия пожаловалась на низкое качество нефти, поступающей по трубопроводу «Дружба» из России. Из-за этого поставки в Европу были приостановлены. Ущерб России оценивается в миллиарды долларов. К настоящему моменту трубопровод полностью очищен.
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Политика , В мире , СНГ , Украина , Владимир Зеленский , Александр Лукашенко , Интерфакс
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