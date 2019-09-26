В СФ отреагировали на заявление о «возвращении» Крыма

Сенатор назвала слова Зеленского о помощи Трампа предположением

Зеленский ранее заявил, Трамп в ходе встречи пообещал помощь с "возвращением" Крыма. Украинский президент добавил, что рассказал Трампу о том, "какое красивое место Крым".

"Это предположение (по поводу того, что ему пообещал президент США) может быть его личным мнением и может не соответствовать действительности", — сказала Алтабаева.

Кроме того, считает сенатор, даже если эти слова прозвучали, то важно обратить внимание на реальность, которая состоит в осознанном выборе крымчан и севастопольцев на референдуме 2014 года.