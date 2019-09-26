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Сенатор назвала слова Зеленского о помощи Трампа предположением 

РИА Новости 18 минут назад
В СФ отреагировали на заявление о «возвращении» Крыма
Фото: РИА Новости
Заявление главы Украины Владимира Зеленского о том, что президент США Дональд Трамп пообещал ему помощь в "возвращении" Крыма, является его личным мнением и предположением, серьезные политики должны оценивать реальность, заявила РИА Новости член Совета Федерации от Севастополя Екатерина Алтабаева.
Зеленский ранее заявил, Трамп в ходе встречи пообещал помощь с "возвращением" Крыма. Украинский президент добавил, что рассказал Трампу о том, "какое красивое место Крым".
"Это предположение (по поводу того, что ему пообещал президент США) может быть его личным мнением и может не соответствовать действительности", — сказала Алтабаева.
Кроме того, считает сенатор, даже если эти слова прозвучали, то важно обратить внимание на реальность, которая состоит в осознанном выборе крымчан и севастопольцев на референдуме 2014 года.
"И крымчане, и севастопольцы продолжают сохранять эту позицию и сегодня. Поэтому можно сколь угодно долго предлагать по этому поводу измышления, но реальность такова. Хотелось бы, чтобы серьезные политики анализировали действительность, а не предположения, которые к тому же высказываются на международном уровне публично", — добавила сенатор.
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Политика , В мире , Конфликты , США , Украина , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , Совет Федерации , РИА Новости , Республика Крым , Севастополь
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