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В Госдуме предлагают смягчить ответственность за нарушения на митингах 

Вести.Ru + ещё 8 1 час назад
За нарушения на митингах будут наказывать мягче
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы Сергей Шаргунов надеется на поддержку его законопроекта, предлагающий отменить санкцию в виде лишения свободы за нарушение порядка проведения митинга, не повлекшем насилия, по его словам, "это было бы большим продвижением в сторону человечности", передает РИА Новости.
В четверг Шаргунов внес в Госдуму законопроект, которым предлагается отменить санкцию в виде лишения свободы за нарушение порядка проведения митинга, если действия гражданина не повлекли насилия​​​.
В пояснительной записке уточняется, что уголовно наказуемым предлагается считать нарушение, если это деяние повлекло за собой причинение вреда здоровью граждан, общественному порядку и безопасности или угрозу этого.
Также предлагается снизить максимальной срок лишения свободы с пяти лет по действующей санкции до трех лет.
Кроме того, законопроект предлагает снизить размер штрафа за неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митингов и демонстраций, установив его от 100 тысяч до 500 тысяч рублей. В настоящее время размер штрафа составляет от 600 тысяч до 1 миллиона рублей.
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Политика , Сергей Шаргунов , Госдума , РИА Новости
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