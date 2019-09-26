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Экс-генпрокурор Украины, которого требовал уволить Байден, требует восстановления 

Газета.Ru + ещё 7 6 часов назад
Экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин требует через Верховный суд восстановления в должности, сообщают «Украинские новости».
Суд рассмотрит его иск 3 октября, пишет СМИ.
Представитель Шокина обратился с заявлением о пересмотре постановления Высшего административного суда по вновь открывшимся обстоятельствам.
В 2016 году Рада одобрила увольнение Шокина, после чего бывший президент Украины Петр Порошенко уволил его с должности генпрокурора.
6 сентября этого года Верховный суд начал производство по иску Шокина к президенту, Верховной Рраде о признании незаконными его увольнения.
Накануне президент США Дональд Трамп указал украинскому главе Владимиру Зеленскому на несправедливо уволенного генпрокурора Украины.
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Политика , В мире , Конфликты , США , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Дональд Трамп
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