Экс-генпрокурор Украины, которого требовал уволить Байден, требует восстановления 

Экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин требует через Верховный суд восстановления в должности, сообщают «Украинские новости».
Суд рассмотрит его иск 3 октября, пишет СМИ.
Представитель Шокина обратился с заявлением о пересмотре постановления Высшего административного суда по вновь открывшимся обстоятельствам.
В 2016 году Рада одобрила увольнение Шокина, после чего бывший президент Украины Петр Порошенко уволил его с должности генпрокурора.
6 сентября этого года Верховный суд начал производство по иску Шокина к президенту, Верховной Рраде о признании незаконными его увольнения.
Накануне президент США Дональд Трамп указал украинскому главе Владимиру Зеленскому на несправедливо уволенного генпрокурора Украины.