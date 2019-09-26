Экс-генпрокурор Украины, которого требовал уволить Байден, требует восстановления

Экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин требует через Верховный суд восстановления в должности, сообщают «Украинские новости».

Суд рассмотрит его иск 3 октября, пишет СМИ.

Представитель Шокина обратился с заявлением о пересмотре постановления Высшего административного суда по вновь открывшимся обстоятельствам.

В 2016 году Рада одобрила увольнение Шокина, после чего бывший президент Украины Петр Порошенко уволил его с должности генпрокурора.

6 сентября этого года Верховный суд начал производство по иску Шокина к президенту, Верховной Рраде о признании незаконными его увольнения.