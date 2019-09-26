В Кремле напомнили о важности минских соглашений

Минские соглашения по Донбассу самодостаточны, заявил Песков

Минские соглашения по Донбассу самодостаточны и являются основополагающим документом для внутриукраинского урегулирования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"Минские соглашения — это самодостаточный и основополагающий в плане внутриукраинского урегулирования документ", — сказал Песков журналистам.

Он уточнил, что это единственный документ, под которым стоят подписи и стран гарантов, и самой Украины, и представителей непризнанных республик.