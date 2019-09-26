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Минские соглашения по Донбассу самодостаточны, заявил Песков 

РИА Новости 1 час назад
В Кремле напомнили о важности минских соглашений
Фото: РИА Новости
Минские соглашения по Донбассу самодостаточны и являются основополагающим документом для внутриукраинского урегулирования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Минские соглашения — это самодостаточный и основополагающий в плане внутриукраинского урегулирования документ", — сказал Песков журналистам.
Он уточнил, что это единственный документ, под которым стоят подписи и стран гарантов, и самой Украины, и представителей непризнанных республик.
"Поэтому в данном случае не важно, с чем сравнивать минские договоренности, в данном случае важно, что урегулирование внутриукраинской проблемы может происходить исключительно путем выполнения тех обязательств, которые зафиксированы в Минских договоренностях", — ответил Песков на вопрос о том, считают ли в Кремле, что Минские соглашения можно сравнить с "меморандумом Козака", предполагавшим урегулирование приднестровского конфликта через федерализацию Молдавии.
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Политика , В мире , Украина , Дмитрий Песков
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