В Кремле напомнили о важности минских соглашений

Минские соглашения по Донбассу самодостаточны и являются основополагающим документом для внутриукраинского урегулирования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Минские соглашения — это самодостаточный и основополагающий в плане внутриукраинского урегулирования документ", — сказал Песков журналистам.
Он уточнил, что это единственный документ, под которым стоят подписи и стран гарантов, и самой Украины, и представителей непризнанных республик.
"Поэтому в данном случае не важно, с чем сравнивать минские договоренности, в данном случае важно, что урегулирование внутриукраинской проблемы может происходить исключительно путем выполнения тех обязательств, которые зафиксированы в Минских договоренностях", — ответил Песков на вопрос о том, считают ли в Кремле, что Минские соглашения можно сравнить с "меморандумом Козака", предполагавшим урегулирование приднестровского конфликта через федерализацию Молдавии.