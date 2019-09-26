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Лукашенко заявил, что Украина не вернет Крым 

Вечерняя Москва + ещё 6 15 минут назад
«Украина навсегда потеряла Крым»
Фото: РИА Новости
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Украине уже не удастся вернуть территорию Крыма. Он высказался об этом во время пресс-конференции для украинских СМИ.
В рамках мероприятия политику был задан вопрос о возвращении территории полуострова Киеву.
— Мне кажется, нет. Этот вопрос закрыт раз и навсегда, — цитирует президента РИА Новости.
Напомним, что Крымский полуостров стал частью Российской Федерации после проведения референдума в 2014 году. 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с Россией.
Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью украинского государства. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».
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Политика , В мире , Конфликты , СНГ , США , Украина , Александр Лукашенко , ООН , РИА Новости , Киев , Республика Крым
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