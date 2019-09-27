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Лукашенко позвали в Крым 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Лукашенко позвали в Крым
Фото: globallookpress.com
Глава белорусской общины в Крыме Роман Чегринец пригласил президента Белоруссии приехать на полуостров с ознакомительным визитом.
Чегринец полагает, что тесное взаимодействие с Белоруссией пойдёт Крыму на пользу и президентам стран было бы о чём побеседовать на берегу Чёрного моря.
Я могу с уверенностью сказать, что вслед за белорусским президентом в Крым придут белорусские предприятия всех форм собственности и кардинально возрастет взаимный товарооборот наших республик, — цитирует крымчанина РИА Новости.
Как писал News.ru ранее, новое «красивое и располагающее к миру и конструктивному диалогу» место для штаб-квартиры ООН предложила депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская. По её мнению, для этих целей подойдёт Ялта.
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Политика , Крым наш , Наталья Поклонская , ООН , Госдума , РИА Новости , Республика Крым
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