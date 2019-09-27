Лукашенко позвали в Крым

Глава белорусской общины в Крыме Роман Чегринец пригласил президента Белоруссии приехать на полуостров с ознакомительным визитом.

Чегринец полагает, что тесное взаимодействие с Белоруссией пойдёт Крыму на пользу и президентам стран было бы о чём побеседовать на берегу Чёрного моря.

Я могу с уверенностью сказать, что вслед за белорусским президентом в Крым придут белорусские предприятия всех форм собственности и кардинально возрастет взаимный товарооборот наших республик, — цитирует крымчанина РИА Новости.