Лукашенко позвали в Крым 

Глава белорусской общины в Крыме Роман Чегринец пригласил президента Белоруссии приехать на полуостров с ознакомительным визитом.
Чегринец полагает, что тесное взаимодействие с Белоруссией пойдёт Крыму на пользу и президентам стран было бы о чём побеседовать на берегу Чёрного моря.
Я могу с уверенностью сказать, что вслед за белорусским президентом в Крым придут белорусские предприятия всех форм собственности и кардинально возрастет взаимный товарооборот наших республик, — цитирует крымчанина РИА Новости.
Как писал News.ru ранее, новое «красивое и располагающее к миру и конструктивному диалогу» место для штаб-квартиры ООН предложила депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская. По её мнению, для этих целей подойдёт Ялта.