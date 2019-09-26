Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кремль опроверг обсуждение Путиным и Мадуро размера помощи Венесуэле 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Кремль рассказал о разговоре Путина и Мадуро
Фото: РИА Новости
Вопрос о конкретных суммах для помощи Венесуэле на встрече президента России Владимира Путина и лидера Венесуэлы Николаса Мадуро не затрагивался, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нет», — передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, шла ли речь о конкретных суммах для помощи Венесуэле на встрече Путин и Мадуро.
При этом он уточнил, что Россия оказывает различную помощь в различных вариантах Венесуэле, в том числе консультативную.
«Взаимодействие в самых разных областях, и это сотрудничество будет продолжаться», — подчеркнул Песков.
Он отметил прокомментировал также высказывание Путина о том, что Россия поддерживает все легитимные органы власти Венесуэлы, в том числе институт президента, а также диалог лидера страны с оппозиционными силами.
«Президент Венесуэлы неоднократно говорил о возможности и необходимости такого диалога, поэтому необходимая гибкость со стороны руководства Венесуэлы демонстрируется. И, конечно, нужна взаимность и со стороны оппозиции. Но главное — это то, что, конечно, любые проблемы Венесуэлы должны решаться самими венесуэльцами без какого-либо вмешательства третьих стран», — сказал Песков.
Он добавил также, что Россия и Венесуэла продолжают совместную работу в рамках военно-технического сотрудничества.
«Военно-техническое сотрудничество продолжается. Вы знаете, что имели место ранее поставки специального имущества, военной техники, которая частично нуждается в сервисном обслуживании, частично пришла в нерабочее состояние, поэтому, как и раньше, продолжается совместная работа по выполнению тех обязательств, которые несет российская сторона как поставщик этого специального имущества. Эта работа продолжается. Эти темы затрагивались», — ответил Песков на вопрос, обсуждалась ли военная помощь Венесуэле на встрече президентов двух стран Владимира Путина и Николаса Мадуро.
Напомним, в среду президент России Владимир Путин на встрече с Мадуро заявил, что Россия поддерживает все легитимные органы власти Венесуэлы, в том числе институт президента, а также диалог лидера страны Николаса Мадуро с оппозиционными силами.
Звезда Playboy возглавит пресс-службу мэрии
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Лавров оценил отказ Белоруссии разместить российскую военную базу Лавров оценил отказ Белоруссии разместить российскую военную базу Лукашенко объявил вопрос принадлежности Крыма закрытым Лукашенко объявил вопрос принадлежности Крыма закрытым Соловьев оценил слова Лаврова о размещении штаб-квартиры ООН в Сочи Соловьев оценил слова Лаврова о размещении штаб-квартиры ООН в Сочи
Комментарии
Политика , Николас Мадуро , Дмитрий Песков , Владимир Путин , РИА Новости , Венесуэла
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: «Вы не знаете, как это страшно на самом деле»
Пока вы спали: «Вы не знаете, как это страшно на самом деле»17
Россияне не смогут курить на балконах
Россияне не смогут курить на балконах184
Москвичка организовала убийство в момент развода
Москвичка организовала убийство в момент развода2
В Сети посмеялись над лицом Зеленского при словах о Путине
В Сети посмеялись над лицом Зеленского при словах о Путине1
Пожар в самолете: названа причина
Пожар в самолете: названа причина
Видео
Робот Atlas научился акробатическим трюкам
00:35
Робот Atlas научился акробатическим трюкам
Наука и техника
Умер Жак Ширак
00:19
Умер Жак Ширак
В мире
​«Паника, давка и крики»: пассажиры о ЧП с Boeing 767
03:52
​«Паника, давка и крики»: пассажиры о ЧП с Boeing 767
Происшествия
«Нереально»: В НАТО ответили Путину
01:04
«Нереально»: В НАТО ответили Путину
Армия Войска
«Зеленский это Порошенко 2.0»
01:30
«Зеленский это Порошенко 2.0»
Общество
Илон Маск ответил на приглашение в Краснодар
02:05
Илон Маск ответил на приглашение в Краснодар
Общество
Ответ грядет: Лавров пообещал «сделать сюрприз» США
00:43
Ответ грядет: Лавров пообещал «сделать сюрприз» США
Политика США
Шатунову грозит «огромная опасность»
04:11
Шатунову грозит «огромная опасность»
Шоу-бизнес
Измайловский Кремль загорелся в Москве
00:29
Измайловский Кремль загорелся в Москве
Происшествия Пожары
Неудачная посадка: у Boeing загорелась стойка шасси
00:30
Неудачная посадка: у Boeing загорелась стойка шасси
Катастрофы Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение