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НАТО ответило на инициативу России о моратории на размещение ракет 

Газета.Ru 24 минуты назад
Уничтожьте «Новатора»: что НАТО требует от Путина
Фото: globallookpress.com
В НАТО отвергли предложение президента России Владимира Путина о введении моратория на создание оружия, запрещенного ДРСМД. Альянс потребовал от Москвы уничтожить крылатую ракету 9М729. Ранее Путин напоминал, что США давно готовились к выходу из ДРСМД, чтобы усиливать свою ракетную мощь в Румынии и Польше.
Руководство НАТО отвергло предложение президента России Владимира Путина о введении моратория на создание оружия, запрещенного уже утратившим силу Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Свои инициативы российский лидер выразил в письме, отправленном 19 сентября генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, верховному представителю Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини, а также лидерам стран Альянса, передает РИА «Новости».
«Это предложение игнорирует реальность на местах: Россия уже развернула SSC-8 в нарушение договора о РСМД. До тех пор, пока Россия не уничтожит систему SSC-8, этот мораторий на развертывание не является реальным предложением. Мы вновь призываем Россию вести себя как ответственный международный субъект», — указал представитель военного союза Оан Лунгеску.
При этом он пообещал не отвечать на усиление ракетной мощи России.
Стоит отметить, что SSC-8 — это европейская классификация крылатой ракеты наземного базирования 9М729. Западные аналитики и специалисты полагают, что российская крылатая ракета 9М729 «Новатор» имеет значительно большую дальность, чем 500 километров. По мнениям экспертов, дальность полёта этой ракеты может составлять около 2,5-3,5 тыс. километров, что явно нарушает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности, сообщает портал avia.pro.
В прошлом месяце Министерство обороны США объявило об испытании крылатой ракеты средней дальности наземного базирования, нарушающей ДРСМД. Ракета была запущена в воскресенье, 18 августа, с контролируемого военно-морскими силами США острова Сан-Николас у побережья Лос-Анджелеса штата Калифорния.
«Испытуемая ракета вышла из своей наземной мобильной пусковой установки и точно поразила цель на расстоянии более чем 500 километров», — говорится в заявлении Пентагона.
В американском военном ведомстве также сообщили, что «собранные в ходе испытаний данные послужат основой для развития министерством обороны возможностей своих будущих ракет».
Данная ракета была описана как «условно боевая», то есть — не оснащенная ядерным зарядом. Известно также, что США планируют испытать баллистическую ракету средней дальности в ноябре.
Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин указал, что эти испытания вновь подтверждают, что США нарушали ДРСМД и заранее готовились выйти из него.
Спустя пять дней Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности в Кремле напомнил, что американцы утверждали: наземные МК-41 якобы не способны производить пуски крылатых ракет морского базирования Tomahawk.
«Теперь факт нарушения налицо, оспаривать его невозможно — они сами об этом сказали. И конечно, возникает вопрос: как нам теперь понять, что будет размещаться в Румынии и Польше — системы противоракетной обороны или ракетные ударные комплексы достаточно большой дальности?», — задался вопросом российский лидер.
Он также обратил внимание на то, что испытания ракеты с запрещенными ДРСМД характеристиками состоялись всего лишь через 16 дней после завершения инициированной Вашингтоном процедуры денонсации договора.
«Очевидно, оно не было импровизацией, а стало очередным звеном в цепи давно планировавшихся и осуществлявшихся ранее мероприятий. Мы были просто вынуждены и были обязаны, безусловно, обеспечить безопасность нашего народа и нашей страны. Мы это делаем сейчас и, безусловно, будем делать в будущем», — подытожил президент России.
В начале июля в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО.
«Это наша вторая встреча в этом году. Обсуждение вопросов с Россией не дается легко. Но диалог очень важен особенно сейчас — когда напряженность нарастает. Все члены Совета Россия — НАТО согласны с тем, что ДРСМД имеет решающее значение для евроатлантической безопасности. Но договор под ударом.
Мы должны подготовиться к миру без ДРСМД. Этот мир будет менее стабильным для всех нас», — заявил тогда Столтенберг.
ДРСМД — договор между Москвой и Вашингтоном, подписанный генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года в ходе советско-американской встречи на высшем уровне в Вашингтоне.
К июню 1991 года ДРСМД был выполнен: СССР уничтожил 1846 ракетных комплексов (из них около половины — произведенные ракеты, не находившиеся на боевом дежурстве), США ликвидировали 846 комплексов, передает НСН.
В феврале нынешнего года США объявили о приостановке выполнения обязательств по ДРСМД. Вашингтон утверждает, что Москва якобы нарушает соглашения, Россия обвинения категорически отрицает, передает ФАН.
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Политика , Оружие , Статьи , Михаил Горбачев , Юрий Швыткин , Йенс Столтенберг , Федерика Могерини , Рональд Рейган , Владимир Путин , Министерство обороны , ЕС , Пентагон , Госдума , КПСС , НАТО , РИА Новости , Москва , Польша , Румыния , США
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