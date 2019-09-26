Соловьёв разглядел настоящее лицо Зеленского 

Известный телеведущий Владимир Соловьёв увидел настоящее лицо президента Украины Владимира Зеленского на видео, где в компании Дональда Трампа отвечает на вопросы журналистов.
Зеленский, говоря о расследовании уголовного дела, в котором фигурирует сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантер, заявил, что никому ничего не должен, а Украина — независимая страна.
«Все что надо знать о Зеленском и современной Украине: «Я никому ничего не должен!» И какая напряжённая поза, эти сцепленные руки, брезгливое выражение лица. Из-под маски комика показалось настоящее лицо Зеленского. Мелкий бандит на разборках, а не президент европейской страны», — написал Соловьёв.