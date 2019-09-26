Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Соловьёв разглядел настоящее лицо Зеленского 

Свободная пресса + ещё 1 38 минут назад
Соловьёв разглядел настоящее лицо Зеленского
Фото: РИА Новости
Известный телеведущий Владимир Соловьёв увидел настоящее лицо президента Украины Владимира Зеленского на видео, где в компании Дональда Трампа отвечает на вопросы журналистов.
Зеленский, говоря о расследовании уголовного дела, в котором фигурирует сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантер, заявил, что никому ничего не должен, а Украина — независимая страна.
«Все что надо знать о Зеленском и современной Украине: «Я никому ничего не должен!» И какая напряжённая поза, эти сцепленные руки, брезгливое выражение лица. Из-под маски комика показалось настоящее лицо Зеленского. Мелкий бандит на разборках, а не президент европейской страны», — написал Соловьёв.
Звезда Playboy возглавит пресс-службу мэрии
Свободная пресса: последние новости
Лавров рассказал о неприятном моменте в отношения России и Белоруссии Лавров рассказал о неприятном моменте в отношения России и Белоруссии НАТО отвергло предложение Путина по РСМД НАТО отвергло предложение Путина по РСМД Представитель ПАСЕ рассказал о своей поездке в Чечню Представитель ПАСЕ рассказал о своей поездке в Чечню
Политика , Конфликты , Общество , США , Украина , Джозеф Байден , Владимир Зеленский , Владимир Соловьев , Дональд Трамп
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: «Вы не знаете, как это страшно на самом деле»
Пока вы спали: «Вы не знаете, как это страшно на самом деле»16
Россияне не смогут курить на балконах
Россияне не смогут курить на балконах
Москвичка организовала убийство в момент развода
Москвичка организовала убийство в момент развода
Трамп пообещал Зеленскому помочь вернуть Крым
Трамп пообещал Зеленскому помочь вернуть Крым443
Лавров прокомментировал отказ Минска от военной базы РФ
Лавров прокомментировал отказ Минска от военной базы РФ163
Видео
Робот Atlas научился акробатическим трюкам
00:35
Робот Atlas научился акробатическим трюкам
Наука и техника
​«Паника, давка и крики»: пассажиры о ЧП с Boeing 767
03:52
​«Паника, давка и крики»: пассажиры о ЧП с Boeing 767
Происшествия
«Нереально»: В НАТО ответили Путину
01:04
«Нереально»: В НАТО ответили Путину
Армия Войска
«Зеленский это Порошенко 2.0»
01:30
«Зеленский это Порошенко 2.0»
Общество
Илон Маск ответил на приглашение в Краснодар
02:05
Илон Маск ответил на приглашение в Краснодар
Общество
Ответ грядет: Лавров пообещал «сделать сюрприз» США
00:43
Ответ грядет: Лавров пообещал «сделать сюрприз» США
Политика США
Шатунову грозит «огромная опасность»
04:11
Шатунову грозит «огромная опасность»
Шоу-бизнес
Измайловский Кремль загорелся в Москве
00:29
Измайловский Кремль загорелся в Москве
Происшествия Пожары
Неудачная посадка: у Boeing загорелась стойка шасси
00:30
Неудачная посадка: у Boeing загорелась стойка шасси
Катастрофы Пожары
Две девушки изнасиловали студента из-за iPhone
05:13
Две девушки изнасиловали студента из-за iPhone
Происшествия Гаджеты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть