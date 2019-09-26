Лукашенко выступил за неделимую Украину

Украина должны быть единой и неделимой, заявил Лукашенко

"Для меня свято: Украина должна быть единой и неделимой", — заявил Лукашенко в четверг в Минске на встрече с представителями украинских СМИ.

Трансляцию пресс-конференции ведет украинский телеканал 112.

Белорусский президент подчеркнул, что Минск будет строить отношения с Украиной, исходя из этой позиции.

При этом президент Белоруссии привел в пример ситуацию с бывшей Югославией, которую "поделили на части".

"Легче управлять. Подумайте, кому выгодно, чтобы Украина не была Украиной", — отметил он.

Лукашенко также заявил, что "надо делать любые шаги для того, чтобы война была прекращена и эта территория начинала возвращаться к Украине".

Президент Белоруссии также рассказал о своем опыте общения с жителями западных областей Украины во время военной службы.

"Я познакомился с "враждебной" Западной Украиной. Слушайте, на меня потрясающее впечатление произвело: я таких порядочных, трудолюбивых людей нигде не видел. И когда я ушел из войск, работал в сельском хозяйстве, я имел с ними очень тесные отношения, приглашал к себе работать", — отметил Лукашенко.

По его словам, "они более националистичны".