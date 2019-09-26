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Украина должны быть единой и неделимой, заявил Лукашенко 

РИА Новости 27 минут назад
Лукашенко выступил за неделимую Украину
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что придерживается позиции "единой и неделимой" Украины.
"Для меня свято: Украина должна быть единой и неделимой", — заявил Лукашенко в четверг в Минске на встрече с представителями украинских СМИ.
Трансляцию пресс-конференции ведет украинский телеканал 112.
Белорусский президент подчеркнул, что Минск будет строить отношения с Украиной, исходя из этой позиции.
При этом президент Белоруссии привел в пример ситуацию с бывшей Югославией, которую "поделили на части".
"Легче управлять. Подумайте, кому выгодно, чтобы Украина не была Украиной", — отметил он.
Лукашенко также заявил, что "надо делать любые шаги для того, чтобы война была прекращена и эта территория начинала возвращаться к Украине".
Президент Белоруссии также рассказал о своем опыте общения с жителями западных областей Украины во время военной службы.
"Я познакомился с "враждебной" Западной Украиной. Слушайте, на меня потрясающее впечатление произвело: я таких порядочных, трудолюбивых людей нигде не видел. И когда я ушел из войск, работал в сельском хозяйстве, я имел с ними очень тесные отношения, приглашал к себе работать", — отметил Лукашенко.
По его словам, "они более националистичны".
"А что, россияне не националистичны по отношению к своей стране. Или мы менее националистичны, если речь идет о стране?" — отметил белорусский президент.
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Политика , В мире , Конфликты , СНГ , Украина , Александр Лукашенко , Минск
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