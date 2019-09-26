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Лукашенко рассказал о своем доверии к Путину 

Вечерняя Москва + ещё 2 48 минут назад
Лукашенко рассказал о своем доверии к Путину
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что может обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным фактически любые темы. Об этом он сказал в четверг, 26 сентября, на встрече с представителями украинских СМИ.
По словам Лукашенко, лидеру России он может поведать как личные, так и государственные дела.
— Просто взять и откровенно рассказать в любой момент, даже не думаю о том, как это будет расценено, — приводит РИА Новости слова белорусского лидера.
Он также выразил надежду, что его общение с президентом Украины Владимиром Зеленским будет в такой же степени доверительное.
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Политика , В мире , Конфликты , СНГ , Украина , Владимир Зеленский , Александр Лукашенко , Владимир Путин , РИА Новости
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