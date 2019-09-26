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Лукашенко: Белоруссия не собирается дружить с Западом против России 

Газета.Ru 16 минут назад
Минск не будет дружить с Западом против России
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не намерен дружить с Западом против России. Об этом сообщает "БелТА".
Белорусский лидер подчеркнул, что всегда выступает против разговоров относительно выбора между Востоком и Западом на встречах с представителями США.
"Это наша позиция. Мы сами будем определять, каковы будут отношения с Россией и Китаем с одной стороны, ЕС и США с другой", — сказал Лукашенко во время пресс-конференции с представителями украинских СМИ.
При этом он отметил, что американская сторона никогда не обижалась на такие условия.
"Наши отношения зависят только от нас…Чем теснее будут отношения, тем больше этому будет противодействие. Никому не нужны наши самые близкие, самые тесные отношения", — отметил Лукашенко.
Ранее сообщалось, что план интеграции России и Белоруссии могут утвердить к 8 декабря.
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Политика , В мире , Конфликты , СНГ , США , Александр Лукашенко , ЕС , Минск
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