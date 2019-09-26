Минск не будет дружить с Западом против России

Лукашенко: Белоруссия не собирается дружить с Западом против России

Белорусский лидер подчеркнул, что всегда выступает против разговоров относительно выбора между Востоком и Западом на встречах с представителями США.

"Это наша позиция. Мы сами будем определять, каковы будут отношения с Россией и Китаем с одной стороны, ЕС и США с другой", — сказал Лукашенко во время пресс-конференции с представителями украинских СМИ.

При этом он отметил, что американская сторона никогда не обижалась на такие условия.

"Наши отношения зависят только от нас…Чем теснее будут отношения, тем больше этому будет противодействие. Никому не нужны наши самые близкие, самые тесные отношения", — отметил Лукашенко.

Ранее сообщалось, что план интеграции России и Белоруссии могут утвердить к 8 декабря.