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Песков: Кремль пока не встретил понимания на предложение о РСМД 

ТАСС 28 минут назад
Кремль пока не нашел понимания с США по РСМД
Фото: РИА Новости
Кремль пока не встретил понимания на предложение о РСМД, но Путин продолжает усилия, чтобы не допустить дестабилизацию — Песков.
Москва категорически не согласна с обвинениями НАТО, РФ не нарушала ДРСМД и обвиняет США в нарушении — Песков.
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Политика , США , НАТО
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