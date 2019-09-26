Кремль пока не нашел понимания с США по РСМД

Песков: Кремль пока не встретил понимания на предложение о РСМД

Кремль пока не встретил понимания на предложение о РСМД, но Путин продолжает усилия, чтобы не допустить дестабилизацию — Песков. Москва категорически не согласна с обвинениями НАТО , РФ не нарушала ДРСМД и обвиняет США в нарушении — Песков.

Звезда Playboy возглавит пресс-службу мэрии