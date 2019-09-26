Кремль пока не нашел понимания с США по РСМД

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Песков: Кремль пока не встретил понимания на предложение о РСМД
ТАСС
28 минут назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
Кремль пока не встретил понимания на предложение о РСМД, но Путин продолжает усилия, чтобы не допустить дестабилизацию — Песков.
Москва категорически не согласна с обвинениями
НАТО
, РФ не нарушала ДРСМД и обвиняет США в нарушении — Песков.
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