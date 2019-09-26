Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил сожаление по поводу отказа Белоруссии размещать на своей территории российскую военную базу. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

«Это действительно неприятный эпизод. Но главное не форма, а содержание. А по содержанию президент Белоруссии Александр Григорьевич Лукашенко неоднократно говорил, в том числе отвечая на вопрос о базе, что Белоруссия — союзник России на все 100%», — подчеркнул российский министр.

По словам Лаврова, Лукашенко убежден, что белорусские военные «защищают общие интересы и территорию». Глава российского МИДа отметил также, что обе страны имеют «программу совместных действий» на внешнеполитическом направлении.

«В этом документе пунктуально и педантично расписаны те совместные шаги, которые мы будем предпринимать», — подытожил Лавров, отметив уникальность этого документа.

В конце осени 2018 года белорусский президент Александр Лукашенко, встречаясь в Минске с группой аналитиков из США, назвал обсуждение возможного появления российской военной базы в стране «надуманным» и ненужным.

В четверг, 26 сентября, на литовско-белорусской границе был развернут танковый батальон вооруженных сил США. Как сообщает ФАН, 1-й танковый батальон 9-го полка 1-й дивизии армии США будет развернут возле города Пабраде, расположенного примерно в 10 км от Белоруссии.

«Литва неоднократно принимала подразделения войск США, но это проводилось в рамках конкретных учений. На этот раз американские войска собираются не для международных учений, а для долгосрочного развертывания», — передает пресс-служба минобороны Литвы слова главы ведомства Раймундаса Кароблиса.

Батальон включает в себя около 500 военнослужащих США, а также тяжелую технику: 30 танков «Абрамс», 25 боевых машин пехоты «Брэдли» и 70 автомобилей и тягачей. Окончательно развертывание должно будет завершиться к весне следующего года.

Президент США Дональд Трамп по итогам переговоров со своим польским коллегой Анджеем Дудой в сентябре 2018 года сообщил, что Вашингтон обдумывает возможность размещения военной базы и в Польше, также вблизи белорусской границы. Варшава, в свою очередь, готова заплатить за этот объект «миллиарды долларов».

При этом большинство поляков не одобряют идею создания на территории страны базы Соединенных Штатов под названием «Форт Трамп». Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и вовсе заявил, что не видит необходимости в усилении военного присутствия Вашингтона в Польше. Как заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко , Белоруссия и РФ имеют все военно-технические возможности, чтобы отреагировать на размещение постоянной военной базы США в Польше.

В середине прошлой зимы белорусский лидер Александр Лукашенко пригрозил Москве потерей «единственного союзника» на Западе. Связано это было с разногласиями, возникшими между Москвой и Минском из-за налогового маневра в России, который грозил убытками бюджету Белоруссии. Лукашенко подчеркнул, что если Минск не договорится с Россией по компенсации из-за налогового маневра, то будет вынужден переходить на нефть из других стран.

Не лучше обстоит ситуация и по газу. По словам Лукашенко, Россия пока не отреагировала на предложения Белоруссии о переговорах по цене на газ с 1 января 2020 года. По его словам, на данный момент со стороны Москвы нет никаких «телодвижений».

Также во время беседы со СМИ Лукашенко призвал власти России прекратить обвинять Белоруссию в нахлебничестве.

«Мы у вас никогда не были нахлебниками и не будем. Когда народ это слышит, мне никаких союзов не хочется», — заявил Лукашенко.

Глава государства отметил, что в Белоруссии есть два российских военных объекта. Россия ничего не платит белорусской стороне за их размещение, сказал он.

«Мы с вас копейки и впредь не возьмем, даже если вы налоговый маневр не отрегулируете, пусть будут у вас эти деньги. Но за базы мы с вас копейки не возьмем, потому что это общая наша безопасность», — сказал Лукашенко.

Речь идет о радиолокационной станции «Волга» в Ганцевичах, являющейся частью системы предупреждения о ракетном нападении. Эта станция была поставлена на боевое дежурство 1 октября 2003 года. При этом в 2020 году срок безвозмездного использования Россией объекта истекает.

Кроме того, в Вилейке расположен 43-й узел связи ВМФ России. Он обеспечивает связь в диапазоне сверхдлинных волн Главного штаба ВМФ России с атомными подводными лодками в Атлантике, Тихом и Индийском океанах.