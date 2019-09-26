Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Главы МИД Украины и Грузии заявили о необходимости давления на Москву 

Украина.ру 1 час назад
Украина и Грузия договорились давить на Москву
Фото: РИА Новости
Встреча состоялась накануне на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
«Министры обсудили дальнейшие шаги в контексте восстановления суверенитета и территориальной целостности двух государств… В этой связи была подчеркнута важность давления международного сообщества на Москву с целью прекращения ею агрессии и обеспечения уважения к Уставу ООН и другим нормам международного права», — говорится в сообщении.
Кроме того, Пристайко и Залкалиани подняли вопрос евроатлантической интеграции и необходимости дальнейших шагов обеих стран на пути достижения стандартов НАТО.
Звезда Playboy возглавит пресс-службу мэрии
Последние новости
Это Штайнмайер: как президент Германии стал виновным в теракте в Киеве Это Штайнмайер: как президент Германии стал виновным в теракте в Киеве Ярош призвал ополченцев самим садиться в тюрьмы Ярош призвал ополченцев самим садиться в тюрьмы Под чью дудку пляшет «Голос» Вакарчука Под чью дудку пляшет «Голос» Вакарчука
Политика , В мире , Кавказ , Генассамблея ООН , МИД , ООН , НАТО , Грузия , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: «Вы не знаете, как это страшно на самом деле»
Пока вы спали: «Вы не знаете, как это страшно на самом деле»16
Россияне не смогут курить на балконах
Россияне не смогут курить на балконах
Москвичка организовала убийство в момент развода
Москвичка организовала убийство в момент развода
Трамп пообещал Зеленскому помочь вернуть Крым
Трамп пообещал Зеленскому помочь вернуть Крым444
Лавров прокомментировал отказ Минска от военной базы РФ
Лавров прокомментировал отказ Минска от военной базы РФ163
Видео
Робот Atlas научился акробатическим трюкам
00:35
Робот Atlas научился акробатическим трюкам
Наука и техника
​«Паника, давка и крики»: пассажиры о ЧП с Boeing 767
03:52
​«Паника, давка и крики»: пассажиры о ЧП с Boeing 767
Происшествия
«Нереально»: В НАТО ответили Путину
01:04
«Нереально»: В НАТО ответили Путину
Армия Войска
«Зеленский это Порошенко 2.0»
01:30
«Зеленский это Порошенко 2.0»
Общество
Илон Маск ответил на приглашение в Краснодар
02:05
Илон Маск ответил на приглашение в Краснодар
Общество
Ответ грядет: Лавров пообещал «сделать сюрприз» США
00:43
Ответ грядет: Лавров пообещал «сделать сюрприз» США
Политика США
Шатунову грозит «огромная опасность»
04:11
Шатунову грозит «огромная опасность»
Шоу-бизнес
Измайловский Кремль загорелся в Москве
00:29
Измайловский Кремль загорелся в Москве
Происшествия Пожары
Неудачная посадка: у Boeing загорелась стойка шасси
00:30
Неудачная посадка: у Boeing загорелась стойка шасси
Катастрофы Пожары
Две девушки изнасиловали студента из-за iPhone
05:13
Две девушки изнасиловали студента из-за iPhone
Происшествия Гаджеты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть