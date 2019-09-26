Украина и Грузия договорились давить на Москву

Встреча состоялась накануне на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
«Министры обсудили дальнейшие шаги в контексте восстановления суверенитета и территориальной целостности двух государств… В этой связи была подчеркнута важность давления международного сообщества на Москву с целью прекращения ею агрессии и обеспечения уважения к Уставу ООН и другим нормам международного права», — говорится в сообщении.
Кроме того, Пристайко и Залкалиани подняли вопрос евроатлантической интеграции и необходимости дальнейших шагов обеих стран на пути достижения стандартов НАТО.