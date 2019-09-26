В Кремле прокомментировали заявление Лукашенко о миротворцах в Донбассе

В Кремле считают, что предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко направить белорусских миротворцев в Донбасс должны оценивать участники конфликта, а не Россия

"Это новое предложение. Безусловно, в первую очередь, нужно понимать отношение участников конфликта к такому предложению, а участники конфликта в данном случае — с одной стороны, Киев, с другой стороны, самопровозглашенные республики Донбасса. Пока мы не знаем их отношение", — заявил журналистам на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"В тексте Минских договоренностей, в плане действий такого пункта нет", — также заметил представитель Кремля.

Напомним, что заявил Лукашенко: «Хоть для меня это большая проблема ввязываться в этот конфликт, но мы готовы ввести туда миротворцев, пограничников, войска, как хотите, но мы готовы закрыть этот участок границы, если будет согласие двух сторон».