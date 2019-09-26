Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Кремле прокомментировали заявление Лукашенко о миротворцах в Донбассе 

Российская Газета + ещё 33 1 час назад
В Кремле прокомментировали заявление Лукашенко о миротворцах в Донбассе
Фото: Российская Газета
В Кремле считают, что предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко направить белорусских миротворцев в Донбасс должны оценивать участники конфликта, а не Россия.
"Это новое предложение. Безусловно, в первую очередь, нужно понимать отношение участников конфликта к такому предложению, а участники конфликта в данном случае — с одной стороны, Киев, с другой стороны, самопровозглашенные республики Донбасса. Пока мы не знаем их отношение", — заявил журналистам на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В тексте Минских договоренностей, в плане действий такого пункта нет", — также заметил представитель Кремля.
Напомним, что заявил Лукашенко: «Хоть для меня это большая проблема ввязываться в этот конфликт, но мы готовы ввести туда миротворцев, пограничников, войска, как хотите, но мы готовы закрыть этот участок границы, если будет согласие двух сторон».
Звезда Playboy возглавит пресс-службу мэрии
Российская Газета: последние новости
Лавров прокомментировал отказ Минска разместить военную базу РФ Лавров прокомментировал отказ Минска разместить военную базу РФ Памфилова прокомментировала предложения о переносе Единого дня голосования Памфилова прокомментировала предложения о переносе Единого дня голосования Трамп прокомментировал скандал вокруг его разговора с Зеленским Трамп прокомментировал скандал вокруг его разговора с Зеленским
Политика , В мире , Конфликты , СНГ , Украина , Дмитрий Песков , Александр Лукашенко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: «Вы не знаете, как это страшно на самом деле»
Пока вы спали: «Вы не знаете, как это страшно на самом деле»17
Россияне не смогут курить на балконах
Россияне не смогут курить на балконах184
Москвичка организовала убийство в момент развода
Москвичка организовала убийство в момент развода2
В Сети посмеялись над лицом Зеленского при словах о Путине
В Сети посмеялись над лицом Зеленского при словах о Путине1
Пожар в самолете: названа причина
Пожар в самолете: названа причина
Видео
Робот Atlas научился акробатическим трюкам
00:35
Робот Atlas научился акробатическим трюкам
Наука и техника
Умер Жак Ширак
00:19
Умер Жак Ширак
В мире
​«Паника, давка и крики»: пассажиры о ЧП с Boeing 767
03:52
​«Паника, давка и крики»: пассажиры о ЧП с Boeing 767
Происшествия
«Нереально»: В НАТО ответили Путину
01:04
«Нереально»: В НАТО ответили Путину
Армия Войска
«Зеленский это Порошенко 2.0»
01:30
«Зеленский это Порошенко 2.0»
Общество
Илон Маск ответил на приглашение в Краснодар
02:05
Илон Маск ответил на приглашение в Краснодар
Общество
Ответ грядет: Лавров пообещал «сделать сюрприз» США
00:43
Ответ грядет: Лавров пообещал «сделать сюрприз» США
Политика США
Шатунову грозит «огромная опасность»
04:11
Шатунову грозит «огромная опасность»
Шоу-бизнес
Измайловский Кремль загорелся в Москве
00:29
Измайловский Кремль загорелся в Москве
Происшествия Пожары
Неудачная посадка: у Boeing загорелась стойка шасси
00:30
Неудачная посадка: у Boeing загорелась стойка шасси
Катастрофы Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение