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В Кремле оценили идею Лукашенко о введении миротворцев в Донбасс 

РИА Новости + ещё 59 6 часов назад
В Кремле ответили на предложение Лукашенко по Донбассу
Фото: РИА Новости
В Кремле прокомментировали слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о готовности ввести в Донбасс миротворцев.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что подобные вопросы должны решать участники конфликта.
"Ими являются с одной стороны Киев, а с другой стороны — самопровозглашенные республики Донбасса. Пока мы не знаем их отношение", — сказал он.
При этом Песков напомнил, что в тексте минских договоренностей пункта о введении миротворцев нет.
Ранее Лукашенко заявил, что придерживается позиции "единой и неделимой" Украины и для урегулирования конфликта в Донбассе необходимо перейти к конкретным действиям, так как за эти годы ситуация в регионе серьезно изменилась.
Тем не менее, подчеркнул лидер страны, Минск "не намерен напрашиваться в миротворцы" и готов подключиться к урегулированию конфликта, "если его попросят".
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Политика , В мире , Конфликты , СНГ , Украина , Дмитрий Песков , Александр Лукашенко , Киев
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