В Кремле ответили на предложение Лукашенко по Донбассу

В Кремле оценили идею Лукашенко о введении миротворцев в Донбасс

В Кремле прокомментировали слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о готовности ввести в Донбасс миротворцев.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что подобные вопросы должны решать участники конфликта.

"Ими являются с одной стороны Киев, а с другой стороны — самопровозглашенные республики Донбасса. Пока мы не знаем их отношение", — сказал он.

При этом Песков напомнил, что в тексте минских договоренностей пункта о введении миротворцев нет.

Ранее Лукашенко заявил, что придерживается позиции "единой и неделимой" Украины и для урегулирования конфликта в Донбассе необходимо перейти к конкретным действиям, так как за эти годы ситуация в регионе серьезно изменилась.

Тем не менее, подчеркнул лидер страны, Минск "не намерен напрашиваться в миротворцы" и готов подключиться к урегулированию конфликта, "если его попросят".