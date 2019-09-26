Лукашенко готов ввести миротворцев в Донбасс

Лукашенко приготовился к вводу миротворцев в Донбасс

Такое заявление он сделал на встрече с представителями украинских СМИ.

«Если вы хотите, чтобы мы закрыли границу 400 километров между Украиной и Россией, которая сейчас не контролируется властями Украины, мы закроем эту границу», — заявил президент.

Лукашенко добавил, что ввязываться в конфликт для него — «большая проблема», но он согласен ввести миротворцев, пограничников или войска.

«Как хотите, но мы готовы закрыть этот участок границы, если будет согласие двух сторон. Мы будем вести себя на границе так, как договорятся две страны — Украина и Россия», — объяснил он.

Как уточняет БЕЛТА, Лукашенко назвал конфликт на Украине болью для белорусов, «крайне заинтересованных» в прочном мире и стабильности у украинских друзей.

«Эта позиция базируется не только на платформе добрососедства. Нынешний конфликт на востоке Украины — это боль в сердцах и белорусов», — заявил он.

Белорусский президент подчеркнул, что Минск продолжит делать все возможное для достижения мира на Украине: обеспечивать работу трехсторонней контактной группы в Минске, оказывать гуманитарную помощь и участвовать в восстановлении инфраструктуры Донбасса.

Ранее Лукашенко рассказал, что его стране пришлось «наглухо» закрыть границу с Украиной из-за потока оружия, хлынувшего на фоне конфликта в Донбассе. Он сетовал, что все предложения Минска по мирному урегулированию были отвергнуты. При этом, по его мнению, Россия, Белоруссия и Украина обречены быть вместе, так как «никому нигде не нужны».