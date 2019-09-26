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Зюганов объяснил, какой должна быть революция в госуправлении 

News.ru 1 час назад
Зюганов рассказал про революцию в госуправлении
Фото: РИА Новости
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал слова главы Сбербанка Германа Грефа о неизбежности революции государственного управления. По его словам, она должна заключаться в очищении страны от засилья либералов, которые «загнали Россию в болото кризиса».
На место «дефективных менеджеров» должны прийти толковые, радеющие за державу управленцы, — цитирует Зюганова «Свободная пресса».
Ранее Греф заявил, что все страны мира стоят на пороге первой революции государственного управления. Он отметил, что развитие технологий подрывает старые модели, которые нуждаются в переменах. Греф подчеркнул необходимость перехода в «цифру». После него можно будет ломать ту модель управления, которая не менялась, несмотря на промышленные революции, писал News.ru.
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Политика , Геннадий Зюганов , Герман Греф , Сбербанк России , КПРФ
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