Зюганов рассказал про революцию в госуправлении

Зюганов объяснил, какой должна быть революция в госуправлении

На место «дефективных менеджеров» должны прийти толковые, радеющие за державу управленцы, — цитирует Зюганова «Свободная пресса».

Ранее Греф заявил, что все страны мира стоят на пороге первой революции государственного управления. Он отметил, что развитие технологий подрывает старые модели, которые нуждаются в переменах. Греф подчеркнул необходимость перехода в «цифру». После него можно будет ломать ту модель управления, которая не менялась, несмотря на промышленные революции, писал News.ru.