Захарова жестко высказалась о пуле Зеленского

В России назвали пулю Зеленского примером дезинформации

экстремистской группировки «Правый сектор». По словам Захаровой, продемонстрированная Зеленским пуля убила не обычного гражданина или деятеля искусства, а боевика запрещенной в России

«Это не певец, это не оперная дива, которая случайно пала жертвой — это человек, который сделал выбор, занял сторону в братоубийственной войне, и эта сторона была точно не под какими-то правильными, высокими лозунгами», — сказала представитель МИД России.

Она также назвала «почерком людей, которые работали на Порошенко», сокрытие того, что оперный певец воевал на Донбассе. По мнению Захаровой, подготовка такого выступления на ООН — «подстава» для Зеленского.

Ранее 25 сентября во время выступления на Генеральной ассамблее ООН Зеленский показал пулю и заявил, что ею убили украинского оперного певца Василия Слепака. Президент Украины утверждал, что артист погиб, защищая страну от российской агрессии. Позднее стало известно, что украинский лидер показал не ту пулю, а снайпер, подавивший пулеметный расчет, в котором был Слипак , использовал оружие другого калибра.

Василий Слипак был солистом Парижской оперы с 1997 года. В 2015-м он пошел добровольцем в зону боевых действий в Донбассе в составе запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» и был убит в 2016 году.