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В России назвали пулю Зеленского примером дезинформации 

Lenta.ru 13 минут назад
Захарова жестко высказалась о пуле Зеленского
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский приехал на Генассамблею ООН с «пропагандистской мишурой», чтобы отвлечь внимание от актуальных проблем. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС со ссылкой на эфир программы «60 минут» на канале «Россия-1».
По словам Захаровой, продемонстрированная Зеленским пуля убила не обычного гражданина или деятеля искусства, а боевика запрещенной в России экстремистской группировки «Правый сектор».
«Это не певец, это не оперная дива, которая случайно пала жертвой — это человек, который сделал выбор, занял сторону в братоубийственной войне, и эта сторона была точно не под какими-то правильными, высокими лозунгами», — сказала представитель МИД России.
Она также назвала «почерком людей, которые работали на Порошенко», сокрытие того, что оперный певец воевал на Донбассе. По мнению Захаровой, подготовка такого выступления на ООН — «подстава» для Зеленского.
Ранее 25 сентября во время выступления на Генеральной ассамблее ООН Зеленский показал пулю и заявил, что ею убили украинского оперного певца Василия Слепака. Президент Украины утверждал, что артист погиб, защищая страну от российской агрессии. Позднее стало известно, что украинский лидер показал не ту пулю, а снайпер, подавивший пулеметный расчет, в котором был Слипак, использовал оружие другого калибра.
Василий Слипак был солистом Парижской оперы с 1997 года. В 2015-м он пошел добровольцем в зону боевых действий в Донбассе в составе запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» и был убит в 2016 году.
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Комментарии
Политика , Василий Слипак , Владимир Зеленский , Мария Захарова , Генассамблея ООН , МИД , ООН , Правый сектор , ИТАР-ТАСС
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