Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зеленский не пригласил Трампа в «нормандский формат» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 8 1 час назад
Зеленский не пригласил Трампа в «нормандский формат»
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом не приглашал американского лидера присоединиться к «нормандскому формату».
Зеленский заявил, что во время первого личного разговора с Трампом он призвал его «приобщиться к решению всех наших проблем, к прекращению войны и возвращению наших территорий».
«Но не для того, чтобы сейчас, когда мы ждем встречу в «нормандском формате», чтобы он присоединился», — приводит его слова УНИАН.
Украинский президент добавил, что первая для него встреча «нормандской четверки» должна пройти в уже существующем формате (Россия, Германия, Франция и Украина).
«Если он не будет работать и не будет двигаться, так мы будем привлекать… и не только Америку», — добавил Зеленский.
Ранее Зеленский высказывался за включение Соединенных Штатов в «нормандский формат».
Звезда Playboy возглавит пресс-службу мэрии
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Лавров оценил отказ Белоруссии разместить российскую военную базу Лавров оценил отказ Белоруссии разместить российскую военную базу Соловьев оценил слова Лаврова о размещении штаб-квартиры ООН в Сочи Соловьев оценил слова Лаврова о размещении штаб-квартиры ООН в Сочи Лукашенко предложил Украине помощь в восстановлении инфраструктуры Донбасса Лукашенко предложил Украине помощь в восстановлении инфраструктуры Донбасса
Политика , В мире , Конфликты , США , Украина , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , УНИАН
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: «Вы не знаете, как это страшно на самом деле»
Пока вы спали: «Вы не знаете, как это страшно на самом деле»15
Москвичка организовала убийство в момент бракоразводного процесса
Москвичка организовала убийство в момент бракоразводного процесса
Трамп пообещал Зеленскому помочь вернуть Крым
Трамп пообещал Зеленскому помочь вернуть Крым408
Лавров прокомментировал отказ Минска от военной базы РФ
Лавров прокомментировал отказ Минска от военной базы РФ160
Обугленное тело в пакете: няня расправилась с младенцем
Обугленное тело в пакете: няня расправилась с младенцем60
Видео
Робот Atlas научился акробатическим трюкам
00:35
Робот Atlas научился акробатическим трюкам
Наука и техника
​«Паника, давка и крики»: пассажиры о ЧП с Boeing 767
03:52
​«Паника, давка и крики»: пассажиры о ЧП с Boeing 767
Происшествия
«Нереально»: В НАТО ответили Путину
01:04
«Нереально»: В НАТО ответили Путину
Армия Войска
«Зеленский это Порошенко 2.0»
01:30
«Зеленский это Порошенко 2.0»
Общество
Илон Маск ответил на приглашение в Краснодар
02:05
Илон Маск ответил на приглашение в Краснодар
Общество
Ответ грядет: Лавров пообещал «сделать сюрприз» США
00:43
Ответ грядет: Лавров пообещал «сделать сюрприз» США
Политика США
Шатунову грозит «огромная опасность»
04:11
Шатунову грозит «огромная опасность»
Шоу-бизнес
Измайловский Кремль загорелся в Москве
00:29
Измайловский Кремль загорелся в Москве
Происшествия Пожары
Неудачная посадка: у Boeing загорелась стойка шасси
00:30
Неудачная посадка: у Boeing загорелась стойка шасси
Катастрофы Пожары
Две девушки изнасиловали студента из-за iPhone
05:13
Две девушки изнасиловали студента из-за iPhone
Происшествия Гаджеты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть