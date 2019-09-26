Лавров назвал ЕС ненадежным партнером 

"Евросоюз — ненадежный партнер, поскольку продолжает играть в геополитику "с нами или против нас". Все наши старания наладить равноправный диалог, отказаться от логики "свой-чужой" на нашем общем пространстве оказались безрезультатными", — заявил глава российского внешнеполитического ведомства в интервью газете "Коммерсант".
По словам Лаврова, Брюссель игнорирует старания России наладить равноправный диалог. Такой логикой в ЕС, уточнил глава МИД РФ, руководствовались еще до развития украинских событий и присоединения Крыма.
"Еще в 2004 году, когда был первый Майдан, требование к Киеву принять решение — с Россией он или с Европой — было озвучено официальными лицами стран-членов ЕС", — резюмировал Сергей Лавров.