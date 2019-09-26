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Памфилова сочла клеветой слова журналистки об угрозах со стороны ЦИК 

News.ru + ещё 10 30 минут назад
Памфилова отреагировала на слова журналистки об угрозах
Фото: News.ru
Высказывание журналистки Associated Press Натальи Васильевой об угрозах со стороны ЦИК является клеветой. Такого мнения придерживается глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова.
Во-первых, с ней никто не встречался после этого интервью, с самой Васильевой. О какой дискриминации вообще могла быть речь, о каких угрозах, когда мы спокойно через неделю после этого неприятного инцидента их аккредитовали и они спокойно могли работать [в ЦИК в единый день голосования]? — цитирует Памфилову ТАСС.
Председатель ЦИК РФ посоветовала Наталье Васильевой обращаться в суд или к силовикам, если у журналистки Associated Press есть факты угроз.
А вообще-то, несмотря даже на мою лояльность к СМИ, если бы с нашей стороны была какая-то агрессия даже в этом инциденте, когда она нарушила всю журналистскую этику и вообще правила работы журналиста, то даже здесь мы не стали обращаться в суд, — сказала Памфилова.
Также она напомнила, что ЦИК недавно «поступила лояльно», обратившись по этому поводу в Общественную коллегию по жалобам на прессу.
Ранее Наталья Васильева сообщила об угрозах со стороны руководства ЦИК после интервью Эллы Памфиловой, передаёт ИА «Закон».
По словам журналистки, после выхода интервью заместитель председателя аппарата ЦИК, имя которого не раскрывается, заверил руководителя Васильевой, что «у Натальи никогда не будет карьеры, и её не будут пускать в МИД, ЦИК и Кремль».
ЦИК возмутило интервью Памфиловой, опубликованное 29 августа, русскоязычный оригинал которого сохранился на видео. Какая именно часть текста вызвала вопросы, неизвестно. Ведомство Памфиловой считает, что публикация содержит «оценочную, политизированную трактовку заявленной темы, с включением в него вырванных из контекста высказываний».
Как писал News.ru, в указанном интервью Памфилова заявляла, что правила регистрации кандидатов на выборах в Мосгордуму устарели и нуждаются в обновлении. Она пояснила, что следует упростить кандидатам сбор подписей и снизить их количество, необходимое для регистрации на выборах.
Также в интервью глава ЦИК заверила, что «как гражданину страны» ей хотелось бы, чтобы все были зарегистрированы для максимальной конкуренции.
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Комментарии1
Политика , Элла Памфилова , Наталья Васильева , МИД , Мосгордума , Центризбирком России , Associated Press , ИТАР-ТАСС
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