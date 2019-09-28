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Лавров ответил на публикацию разговора Трампа и Зеленского наставлением от мамы 

Lenta.ru + ещё 29 59 минут назад
«Мама так учила»: Лавров о беседе Зеленского и Трампа
Фото: Shamil Zhumatov / Reuters
Министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал публикацию стенограммы разговора между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским. Его слова передает «Интерфакс».
«Меня в принципе мама воспитывала когда, она сказала, что читать чужие письма — это неприлично. Тем более письма двух людей, которых их народы избрали на ведущие посты», — сказал он.
Ранее Белый дом выложил стенограмму беседы Трампа и Зеленского, состоявшейся в конце июля. Детали разговора президентов, которых до этого не было в открытом доступе, стали поводом для объявления американскими парламентариями о начале процедуры импичмента американского лидера.
После этого был опубликован текст жалобы сотрудника разведки на беседу Трампа с Зеленским. Автор документа выразил обеспокоенность тем, что президент США использует свои полномочия в целях шантажа другого государства для вмешательства в выборы 2020 года. Также в жалобе говорилось, что администрация пыталась скрыть подлинное содержание разговора.
Конгресс США намерен отправить президента в отставку, если удастся доказать факт давления с его стороны на Зеленского. Разведка предполагает, что Трамп хотел дискредитировать своего конкурента на ближайших выборах — Джо Байдена — и потребовать от украинского коллеги провести расследование, касающееся деятельности сына Байдена на Украине.
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Комментарии17
Политика , В мире , Джозеф Байден , Сергей Лавров , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , Конгресс США , Интерфакс , США
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