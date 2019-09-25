Рогозин оценил отказ в выдаче ему визы США

Рогозин оценил отказ в выдаче ему американской визы

«Отношусь к этому решению равнодушно, но с точки зрения отношений в рамках ООН это совершенно неправильная ситуация, и этому будет дана соответствующая оценка», — приводит ТАСС слова Рогозина.

Он отметил, что уже с 2014 года находится под санкциями. По словам Рогозина, это никак не мешает ему руководить «Роскосмосом» и общаться американскими и европейскими коллегами.

По его словам, «эти санкции непродуктивны и бесполезны».