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Рогозин оценил отказ в выдаче ему американской визы 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Рогозин оценил отказ в выдаче ему визы США
Фото: ТАСС
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что равнодушно отнёсся к отказу в выдаче американской визы для участия в мероприятиях Генеральной Ассамблеи ООН.
«Отношусь к этому решению равнодушно, но с точки зрения отношений в рамках ООН это совершенно неправильная ситуация, и этому будет дана соответствующая оценка», — приводит ТАСС слова Рогозина.
Он отметил, что уже с 2014 года находится под санкциями. По словам Рогозина, это никак не мешает ему руководить «Роскосмосом» и общаться американскими и европейскими коллегами.
По его словам, «эти санкции непродуктивны и бесполезны».
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва подготовит ответные меры в связи с невыдачей американских виз российским делегатам на сессию Генассамблеи ООН и на конференцию по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
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Политика , Дмитрий Рогозин , Сергей Лавров , Генассамблея ООН , МИД , Роскосмос , ООН , ИТАР-ТАСС
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