Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лавров назвал Евросоюз ненадежным партнером 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
«Продолжают играть»: Лавров раскритиковал ЕС
Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев
Евросоюз является ненадежным партнером и игнорирует старания России наладить равноправный диалог, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсант".
Так министр прокомментировал возможность смягчения санкций европейскими странами при прогрессе в украинском вопросе. По его словам, Москву не интересует, планирует ли ЕС отменять ограничительные меры.
"Евросоюз — ненадежный партнер, поскольку продолжает играть в геополитику "с нами или против нас". Все наши старания наладить равноправный диалог, отказаться от логики "свой-чужой" на нашем общем пространстве оказались безрезультатными", — сказал дипломат.
По его словам, Евросоюз "исповедовал эту логику" еще до украинского кризиса и присоединения Крыма. Лавров заявил, что во времена первого Майдана в 2004 году официальные представители ЕС поставили украинские власти перед выбором: с Россией или Европой.
Он также прокомментировал "Восточное партнерство", которое создавалось для развития интеграционных связей шести бывших советских республик (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина) с Евросоюзом. По словам Лаврова, при запуске проекта Москва интересовалась, учитывает ли программа интересы России.
"Сказали, что мы будем участвовать в каких-то отдельных проектах, предложили вступить в качестве наблюдателя. Это к вопросу о равноправии и сотрудничестве, которое будет опираться на баланс интересов", — заключил глава МИД.
Отношения России и Европы обострились на фоне украинского кризиса и присоединения Крыма в 2014 году. Европейские страны обвинили Москву во вмешательстве во внутренние дела Киева и ввели санкции. Россия приняла ответные меры и взяла курс на импортозамещение.
Президент Владимир Путин неоднократно отмечал, что Европе не стоит говорить с Россией на языке санкций. Глава государства также заявлял, что Москва не является стороной украинского конфликта и выступает за мирное урегулирование кризиса.
В последнее время в европейских странах все чаще звучат призывы отменить санкции против России, поскольку ограничительные меры в первую очередь наносят ущерб экономике стран — участниц ЕС.
Прохожий спас девушку из горящей квартиры
Последние новости
В Кирове предотвратили массовое убийство в школе В Кирове предотвратили массовое убийство в школе "Бесчестный поступок" завел Зеленского и Трампа в тупик "Бесчестный поступок" завел Зеленского и Трампа в тупик Еще одна страна может заговорить по-русски Еще одна страна может заговорить по-русски
Комментарии4
Политика , Сергей Лавров , Владимир Путин , МИД , ЕС , Газета "Коммерсантъ" , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЧП в Барнауле: возгорание самолета попало на видео
ЧП в Барнауле: возгорание самолета попало на видео11
Зеленский отчитал Макрона и Меркель
Зеленский отчитал Макрона и Меркель3
Трамп похвалил Путина за Донбасс
Трамп похвалил Путина за Донбасс188
В «Роскосмосе» назвали дату запуска «Протона»
В «Роскосмосе» назвали дату запуска «Протона»
Маск отреагировал на доставший его за океаном вопрос-мем
Маск отреагировал на доставший его за океаном вопрос-мем2
Видео
«Нереально»: В НАТО ответили Путину
01:04
«Нереально»: В НАТО ответили Путину
Армия Войска
«Зеленский это Порошенко 2.0»
01:30
«Зеленский это Порошенко 2.0»
Общество
Ответ грядет: Лавров пообещал «сделать сюрприз» США
00:43
Ответ грядет: Лавров пообещал «сделать сюрприз» США
Политика США
Шатунову грозит «огромная опасность»
04:11
Шатунову грозит «огромная опасность»
Шоу-бизнес
Неудачная посадка: у Boeing загорелась стойка шасси
00:30
Неудачная посадка: у Boeing загорелась стойка шасси
Катастрофы Пожары
Две девушки изнасиловали студента из-за iPhone
05:13
Две девушки изнасиловали студента из-за iPhone
Происшествия Гаджеты
Убили и подожгли: кто расправился со школьницей в Донецке
00:14
Убили и подожгли: кто расправился со школьницей в Донецке
Криминал Происшествия
«Было бы замечательно»: о чем Трамп поговорил с Зеленским
11:16
«Было бы замечательно»: о чем Трамп поговорил с Зеленским
В мире США
Трамп обещал рассекретить свой разговор с Зеленским
01:08
Трамп обещал рассекретить свой разговор с Зеленским
В мире США
Раскрыт смысл боев за бесполезную высоту в Донбассе
02:21
Раскрыт смысл боев за бесполезную высоту в Донбассе
Армия Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение