«Продолжают играть»: Лавров раскритиковал ЕС

Лавров назвал Евросоюз ненадежным партнером

Так министр прокомментировал возможность смягчения санкций европейскими странами при прогрессе в украинском вопросе. По его словам, Москву не интересует, планирует ли ЕС отменять ограничительные меры.

"Евросоюз — ненадежный партнер, поскольку продолжает играть в геополитику "с нами или против нас". Все наши старания наладить равноправный диалог, отказаться от логики "свой-чужой" на нашем общем пространстве оказались безрезультатными", — сказал дипломат.

По его словам, Евросоюз "исповедовал эту логику" еще до украинского кризиса и присоединения Крыма. Лавров заявил, что во времена первого Майдана в 2004 году официальные представители ЕС поставили украинские власти перед выбором: с Россией или Европой.

Он также прокомментировал "Восточное партнерство", которое создавалось для развития интеграционных связей шести бывших советских республик (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина) с Евросоюзом. По словам Лаврова, при запуске проекта Москва интересовалась, учитывает ли программа интересы России.

"Сказали, что мы будем участвовать в каких-то отдельных проектах, предложили вступить в качестве наблюдателя. Это к вопросу о равноправии и сотрудничестве, которое будет опираться на баланс интересов", — заключил глава МИД.

Отношения России и Европы обострились на фоне украинского кризиса и присоединения Крыма в 2014 году. Европейские страны обвинили Москву во вмешательстве во внутренние дела Киева и ввели санкции. Россия приняла ответные меры и взяла курс на импортозамещение.

Президент Владимир Путин неоднократно отмечал, что Европе не стоит говорить с Россией на языке санкций. Глава государства также заявлял, что Москва не является стороной украинского конфликта и выступает за мирное урегулирование кризиса.

В последнее время в европейских странах все чаще звучат призывы отменить санкции против России, поскольку ограничительные меры в первую очередь наносят ущерб экономике стран — участниц ЕС.