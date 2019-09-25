Лавров вспомнил о прозорливости Сталина в отношениях с США

Лавров рассказал о предложении Сталина разместить штаб-квартиру ООН в Сочи

Соединенными Штатами. Как отмечается, такое заявление он сделал на фоне последнего визового скандала между Россией

Некоторые члены российской делегации не получили визы для участия в 74-й Генассамблеи ООН , которая проходит с 24 по 30 сентября в Нью-Йорке.

По словам министра, в связи со сложившейся ситуацией придется ставить вопрос, как быть со штаб-квартирой ООН

Здесь он вспомнил, как при создании ООН обсуждалось месторасположение штаб-квартиры организации, и как Сталин предложил ее разместить в Сочи.

"Это было прозорливо. Сейчас, я думаю, Сочи бы точно справился без каких-либо шероховатостей", — подчеркнул Лавров.

Ранее Лавров выступил за возобновление авиасообщения с Грузией.