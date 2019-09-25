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Лавров рассказал о предложении Сталина разместить штаб-квартиру ООН в Сочи 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Лавров вспомнил о прозорливости Сталина в отношениях с США
Фото: РИА Новости
Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что предложение Иосифа Сталина разместить штаб-квартиру в Сочи было дальновидным. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Как отмечается, такое заявление он сделал на фоне последнего визового скандала между Россией и Соединенными Штатами.
Некоторые члены российской делегации не получили визы для участия в 74-й Генассамблеи ООН, которая проходит с 24 по 30 сентября в Нью-Йорке.
По словам министра, в связи со сложившейся ситуацией придется ставить вопрос, как быть со штаб-квартирой ООН.
Здесь он вспомнил, как при создании ООН обсуждалось месторасположение штаб-квартиры организации, и как Сталин предложил ее разместить в Сочи.
"Это было прозорливо. Сейчас, я думаю, Сочи бы точно справился без каких-либо шероховатостей", — подчеркнул Лавров.
Ранее Лавров выступил за возобновление авиасообщения с Грузией.
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Политика , Сергей Лавров , Генассамблея ООН , МИД , ООН , США , Сочи
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