Лавров задумался о переносе штаб-квартиры ООН из США

Лавров задумался о переносе международных мероприятий из США

Министр задумался об этой идее после того, как российской делегации не выдали визу для участия в конференции по ДВЗЯИ.

Лавров считает, что для недопущения подобных инцидентов стоит выбирать более устойчивые площадки для международных мероприятий, где российскую делегацию будут ждать.

Он рассказал, что российская сторона сделала все для получения визы, но ей все равно отказали.

Стоит отметить, что американская сторона заявила, что российским дипломатам не выдали визы из-за технических проблем.