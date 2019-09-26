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Лавров задумался о переносе международных мероприятий из США 

Газета.Ru + ещё 18 1 час назад
Лавров задумался о переносе штаб-квартиры ООН из США
Фото: ТАСС
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что, вероятно, стоит перенести все мероприятия с участием иностранных лидеров из Соединенных Штатов в другие страны. Об этом сообщает РИА Новости.
Министр задумался об этой идее после того, как российской делегации не выдали визу для участия в конференции по ДВЗЯИ.
Лавров считает, что для недопущения подобных инцидентов стоит выбирать более устойчивые площадки для международных мероприятий, где российскую делегацию будут ждать.
Он рассказал, что российская сторона сделала все для получения визы, но ей все равно отказали.
Стоит отметить, что американская сторона заявила, что российским дипломатам не выдали визы из-за технических проблем.
Ранее в Госдуме предложили отомстить за невыдачу виз делегации ООН запретом грин-карт.
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Политика , В мире , Сергей Лавров , МИД , ООН , Госдума , США
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