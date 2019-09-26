Лавров назвал «неприятным эпизодом» отказ Минска от военной базы РФ

Об этом Лавров рассказал в интервью газете «Коммерсант».

Это действительно неприятный эпизод. Но главное не форма, а содержание. А по содержанию президент Белоруссии Александр Григорьевич Лукашенко неоднократно говорил, в том числе отвечая на вопрос о базе, что Белоруссия — союзник России на все 100%, — отметил глава МИД РФ.

Лавров добавил, что Москва не полностью разделяет внешнеполитические установки Минска, но «это ничего не значит», поскольку по внешней политике обе страны имеют программу совместных действий.

Такого у нас больше ни с кем нет. В этом документе пунктуально и педантично расписаны те совместные шаги, которые мы будем предпринимать, — уточнил дипломат.