«Я бы эти полеты вернул»: Лавров об авиасообщении с Грузией

«Я бы эти полеты, наверное, вернул. И мне кажется, что это будет правильно, после того как большинство грузинского населения осознало контрпродуктивный провокационный характер той выходки, которая произошла в грузинском парламенте, когда там заседала Межпарламентская ассамблея православия», — заявил он в интервью «Коммерсанту».

Министр добавил, что всегда выступал за дружбу с Грузией, а антироссийская провокация в Тбилиси в июне была спланирована грузинской оппозицией.

Лавров отметил, что «июньская выходка» отбросила назад уже подготовленное решение об отмене виз с Грузией.