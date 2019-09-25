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«Я бы эти полеты вернул»: Лавров об авиасообщении с Грузией 

Рамблер + ещё 1 40 минут назад
«Я бы эти полеты вернул»: Лавров об авиасообщении с Грузией
Фото: ТАСС
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил за возобновление прямого авиасообщения между Россией и Грузией.
«Я бы эти полеты, наверное, вернул. И мне кажется, что это будет правильно, после того как большинство грузинского населения осознало контрпродуктивный провокационный характер той выходки, которая произошла в грузинском парламенте, когда там заседала Межпарламентская ассамблея православия», — заявил он в интервью «Коммерсанту».
Министр добавил, что всегда выступал за дружбу с Грузией, а антироссийская провокация в Тбилиси в июне была спланирована грузинской оппозицией.
Лавров отметил, что «июньская выходка» отбросила назад уже подготовленное решение об отмене виз с Грузией.
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Политика , Кавказ , Сергей Лавров , Грузия
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