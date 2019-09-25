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Лавров выступил за возобновление авиасообщения с Грузией 

RT на русском + ещё 1 31 минуту назад
В Москве заговорили о возобновлении полетов с Грузией
Фото: РИА Новости
Глава МИД России Сергей Лавров выступил в пользу возобновления авиасообщения с Россией. По словам министра, это было бы правильно, поскольку большинство грузинского населения осознало контрпродуктивность провокации против России.
«Я бы эти полёты, наверное, вернул. И мне кажется, что это будет правильно, после того как большинство грузинского населения осознало контрпродуктивный провокационный характер той выходки, которая произошла в грузинском парламенте», — сказал он в интервью газете «Коммерсантъ».
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Политика , Кавказ , Сергей Лавров , МИД , Газета "Коммерсантъ" , Грузия
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